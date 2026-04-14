Kompany projeta duelo do Bayern na Champions: "Temos muito respeito pelo Real Madrid"

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, admitiu ter grande respeito pelo Real Madrid, mas está confiante de que sua equipe poderá avançar nesta quarta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra os 'merengues'.
"Uma das coisas que tento enfatizar constantemente é que temos um enorme respeito por esta equipe do Real Madrid", afirmou Kompany nesta terça, durante a coletiva de imprensa antes do jogo de quarta, em Munique.
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Respeito pelo adversário
O Real Madrid chega à Allianz Arena precisando reverter uma desvantagem de 2 a 1, sofrida no jogo de ida, na capital espanhola.
"Eles continuam sendo, por uma ampla margem, uma das melhores equipes da Europa", acrescentou Kompany, destacando o talento que o time espanhol possui em todos os setores do campo.
Kompany observou que, em partidas dessa magnitude, uma infinidade de detalhes entra em jogo, tais como o brilho individual, a intensidade coletiva e a disposição para se superar e chegar ao limite.
"Mas acredito que o mais importante para nós é que, com base no que sentimos, estamos mental e fisicamente preparados" para a partida, afirmou Kompany.
"Queremos vencer este jogo. Queremos também mostrar que somos capazes de entregar o que os torcedores esperam de nós, até certo ponto, em uma partida em casa", garantiu o técnico do Bayern.
Temporada exemplar
Líder da Bundesliga com uma confortável vantagem de 12 pontos a cinco rodadas do fim, o Bayern venceu 11 de suas 12 partidas na Liga dos Campeões nesta temporada, sofrendo sua única derrota contra o Arsenal durante a primeira fase.
"Acredito que a equipe conquistou, no mínimo, o direito de encarar esta partida com confiança e com a mentalidade de que queremos vencer", concluiu Kompany.
Com conteúdo da AFP*