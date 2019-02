Messi perde pênalti, mas converte outro e Barça vence no Espanhol

O Barcelona voltou a vencer no Campeonato Espanhol na noite deste sábado. Após dois empates seguidos, o time catalão cansou de perder gols e só derrotou o Valladolid por 1 a 0, no Camp Nou, com gol de Lionel Messi, em cobrança de pênalti.

O resultado mantém o Barça absoluto na liderança da competição, com 54 pontos, sete a mais que o segundo colocado Atlético de Madrid. O Real Madrid, no entanto, pode reassumir o segundo lugar neste domingo, quando enfrenta o Girona, em casa. Já o Valladolid fica na 15ª posição, com 26 pontos.

Pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Sevilla no sábado que vem. Antes, porém, o time dirigido por Ernesto Valverde tem um compromisso pela Liga dos Campeões: encara o Lyon, na França, às 17 horas (de Brasília) da próxima terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final.

O Jogo – Com Luis Suárez no banco, o Barcelona começou em ritmo lento e encontrou dificuldades diante da sólida defesa do Valladolid. Tanto que a primeira chegada com algum perigo só aconteceu aos 17 minutos, quando Dembélé recebeu na esquerda após boa jogada de Messi. O atacante francês, porém, demorou a finalizar e acabou chutando em cima do zagueiro.

Preso na marcação rival, o time da casa precisou do brilhantismo de sua maior estrela para voltar a assustar. Aos 40 minutos, Messi recebeu na entrada da área, tabelou com Boateng e bateu de esquerda, acertando o defensor. No rebote, o argentino tentou de direita, mas mandou para fora.

Pouco depois, o zagueiro Piqué se aventurou no ataque, foi agarrado dentro da área e sofreu o pênalti. Na cobrança, Messi bateu forte no canto esquerdo do goleiro Masip, que até pulou no lado certo, mas não conseguiu evitar o gol do craque argentino.

O Valladolid voltou do intervalo mais ofensivo e deixou espaços para o Barcelona atacar. Aos dois minutos, Jordi Alba cruzou da esquerda, a bola passou por Boateng e encontrou Messi, que pegou de primeira na entrada da pequena área. Mesmo no contrapé, Masip teve muito reflexo e fez grande defesa.

Não fosse a falta de recursos técnicos de Boateng, o time catalão teria ampliado sua vantagem aos nove minutos da etapa final. Após receber grande passe de Busquets, o alemão saiu na cara do goleiro, mas se atrapalhou com a bola na tentativa do drible e saiu com ela e tudo.

Após substituir Boateng, Suárez desperdiçou outra chance incrível. Aos 18 minutos, Messi roubou a bola no campo de ataque e deixou o uruguaio na cara do goleiro, que defendeu. O argentino pegou a sobra e bateu de esquerda, mas Masip evitou o gol.

Aos 38 minutos, Philippe Coutinho, que entrou no lugar de Dembélé, tabelou com Luis Suárez e foi derrubado na área. Messi repetiu o lado da primeira cobrança, mas desta vez Masip defendeu. No rebote, o argentino cabeceou fraco, e o goleiro teve tempo de se recuperar. Nos acréscimos, Suárez ainda desperdiçou mais duas chances de aumentar o triunfo do Barça.