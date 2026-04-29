Barcelona faz lista de reforços para a próxima temporada

Com a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Atlético de Madrid, o Barcelona começa a pensar em reforços para a próxima temporada. Com pouco dinheiro no caixa, o time catalão terá que ser cirúrgico no mercado de transferências. De acordo com o Diário As, as prioridades são um zagueiro, um centroavante e um ponta.

Para a posição de atacante, o sonho do Barça é ter Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Com a provável saída de Robert Lewandowski ao final da temporada, Hansi Flick pretende substituí-lo pelo argentino. No entanto, apesar dos rumores sobre sua saída, Álvarez disse que não dá importância a essas especulações.

"Não posso ficar constantemente vindo a público para esclarecer ou negar as coisas. Não dou importância ao que é publicado nas redes sociais porque muitas vezes vira uma bola de neve de mentiras. Por isso, não desperdiço energia com isso e a reservo para as coisas que me interessam e para o que posso fazer para ajudar a equipe", disse.

Pensando nas opções de ponta, Deco, diretor da equipe catalã, olha para três nomes: Abde Ezzalzouli, do Real Bétis, Andreas Schjelderup, do Benfica, e Jan Virgili, do Mallorca. O primeiro soma 24 participações em gols na temporada. O segundo tem nove tentos e cinco assistências. Já o último, que foi vendido pelo Barça no início da temporada, tem duas bolas na rede e quatro assistências.

Xerife italiano para a zaga

Para a posição de zagueiro, Hansi Flick quer um jogador canhoto para fazer dupla com Cubarsí. O nome que mais agrada a diretoria e a comissão técnica é do italiano Alessandro Bastoni, que está em fim de contrato com a Inter de Milão. De acordo com o As, o Barça ofereceu um contrato de cinco anos ao zagueiro e um desfecho positivo pode estar próximo.

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