Com futuro indefinido, João Cancelo aguarda definição entre Barcelona e Al-Hilal

Emprestado ao Barcelona até o final da atual temporada pelo Al-Hilal, João Cancelo tem futuro indefinido. O time saudita pretende discutir a situação do português apenas após o campeonato nacional, no final de maio.

Uma das possibilidades para Cancelo é retornar ao Al-Hilal, caso seja solicitado pelo técnico Simone Inzaghi. Outra alternativa seria negociar o português com o Barcelona, preferência do atleta, ou com o clube europeu que apresente a melhor proposta.

O Al-Hilal contratou Cancelo do Manchester City em 2024 por 25 milhões de euros (R$ 145 milhões) e exigiria um investimento na casa dos 15 milhões de euros (R$ 87 milhões) para negociá-lo.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona ainda não fez nenhum movimento pela contratação em definitivo de Cancelo, embora o técnco Hansi Flick já tenha aprovado sua continuidade.

A última opção para Cancelo seria um novo empréstimo, algo que o Al-Hilal não está muito interessado em fazer. João Cancelo voltou ao Barcelona em janeiro de 2026 e, somando as duas passagens pelo clube, marcou cinco gols e deu oito assistências em 60 jogos.

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