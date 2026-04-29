Raphinha se recupera de lesão e volta a treinar no Barcelona

Raphinha esteve presente no treino do Barcelona na manhã desta quarta-feira. O brasileiro, de 29 anos, participou da atividade após se recuperar de uma lesão na coxa direita e, embora Hansi Flick deseje contar com ele para a partida de sábado, o clube adota uma postura mais cautelosa, visando preservá-lo para o clássico contra o Real Madrid.

Raphinha se lesionou em um amistoso pela Seleção Brasileira contra a França, no dia 26 de março, e desde então vem realizando tratamento. Inicialmente, a previsão de recuperação era de cinco semanas, prazo que foi completado nesta semana.

Além do brasileiro, Hansi Flick conta com mais dois reforços vindos de lesão: Marc Bernal e Andreas Christensen.

Bernal está fora desde o início de abril, devido a uma entorse no tornozelo, e tem previsão de retorno para a próxima semana. Já Christensen sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em dezembro de 2025 e precisou de um tratamento mais prolongado.

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Situação do Barcelona no Espanhol

O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol, com 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, restando apenas cinco jogos para o fim da competição. No sábado, a equipe enfrenta o Osasuna e pode ampliar a distância em relação ao rival merengue, que entra em campo no domingo e, dependendo da combinação de resultados, já pode dar adeus à taça. Na rodada seguinte, as duas equipes se enfrentam no El Clásico, confronto que pode definir o campeão.