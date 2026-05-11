Lewandowski de saída? Atacante admite que analisa futuro após título do Barcelona

A comemoração do Barcelona pelo 29º título do Campeonato Espanhol abriu espaço para algumas questões da próxima temporada. O futuro do atacante Robert Lewandowski foi assuntos no gramado do Camp Nou após a conquista. O contrato do polonês de 37 anos termina no dia 30 de junho e, por enquanto, segue com destino indefinido.

Lewandowski foi questionado sobre seu futuro e não confirmou que continua no Barcelona.

"Veremos. Provavelmente vou esperar que surjam diferentes opções e então decidir o que é melhor para mim e para minha família, então provavelmente teremos que esperar um pouco mais", disse o polonês ao Canal Plus+.

Perguntado também sobre ambições desportivas e vida familiar, e o atacante respondeu que: "Não se pode separar uma coisa da outra, porque tudo é importante. Acho que, no final, se trata de escolher o que consideramos melhor. E esse é o caminho que vamos seguir".

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Perda de minutos na temporada

Robert Lewandowski viveu algo diferente em sua carreira nesta temporada. O polonês ganhou mais minutos no banco de reservas por escolha do técnico Hansi Flick. Lewandowski também respondeu sobre como lidou com a situação.

"Às vezes eu entendia. Depende das partidas. Às vezes eu entendia, e outras vezes, obviamente, eu queria jogar. A temporada foi longa e eu também tive problemas musculares no início. Uma, duas, até três pequenas lesões me atrapalharam, principalmente no começo. Depois eu tive que recuperar o ritmo, e isso também leva tempo. Não foi fácil, mas eu sempre estive pronto e sempre quis jogar. Isso é natural para mim. Embora também haja vantagens em descansar e não jogar tanto: você tem mais energia no seu dia a dia. E eu valorizo ​​isso também", disse Lewandowski.

Mais um Campeonato Espanhol no Barça

Por fim, Lewandowski terminou falando sobre vencer mais um título de Campeonato Espanhol com o Barcelona.

"Acho que na La Liga mantivemos um nível muito consistente e também vencemos aqueles jogos contra rivais contra os quais, teoricamente, não deveríamos ter perdido pontos. Acho que essa foi a chave para conquistarmos o campeonato nesta temporada. Naqueles jogos difíceis fora de casa, conseguimos somar pontos. E acho que esses pontos se acumularam e acabaram nos dando o título", concluiu o polonês.

Desde que chegou ao Barcelona em julho de 2022, Lewandowski soma 190 partidas, além de 119 gols e 24 assistências.