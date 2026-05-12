Hansi Flick confirma renovação com o Barcelona

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou nesta terça-feira (12) que renovou seu contrato com o clube por duas temporadas, com opção para uma terceira.

"Obviamente estou muito feliz, isso me dá confiança para continuar trabalhando mais um ou dois anos", disse Flick em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol.

"Acho que muitos treinadores ficariam felizes se assinassem um contrato de três, quatro ou cinco anos, mas neste caso, no caso do Barça, acho que é bom limitar e agradeço por isso", acrescentou.

"Vamos até 2028. Se tudo correr bem, tomaremos a decisão de continuar. Eu tenho o direito de parar, o clube também", continuou Flick. "Foi um bom acordo para ambas as partes".



O treinador alemão chegou ao Barcelona em 2024 e em duas temporadas conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e duas Supercopas das Espanha, mas o grande objetivo é voltar a vencer a Liga dos Campeões.

"É um compromisso da nossa parte também para continuar trabalhando mais forte do que trabalhamos nesta temporada, e alcançar o mais alto nível possível com a equipe, alcançando novas metas, conquistando novos títulos", explicou.

"Isso é importante para o Barça, porque todo mundo tem esse sonho de ganhar a Champions. Estamos tentando e vamos tentar de novo, é a única coisa que posso dizer", prometeu.

O Barcelona foi eliminado nas quartas de final da principal competição europeia de clubes pelo Atlético de Madrid e no ano passado caiu na semifinal diante da Inter de Milão.

Apesar de já ter garantido o título espanhol, depois de vencer o Real Madrid no domingo por 2 a 0, Flick descartou que a equipe jogará os três jogos que restam do campeonato só com jogadores da base.

"Temos que encontrar a combinação adequada entre jogadores de 'La Masía' [o centro de treinamento do Barça] e os jogadores de nível mundial que temos", explicou.

"Temos o ambiente, a atitude e a mentalidade que 'La Masia' nos proporciona, mas também precisamos de jogadores de ponta e, neste momento, temos uma combinação ideal", concluiu.

*Por AFP

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp