Hansi Flick encaminha renovação de contrato com o Barcelona até 2028

Barcelona e Hansi Flick chegaram a um acordo para a renovação do contrato do treinador alemão até 2028. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, há, no documento, a opção de extensão do vínculo por mais uma temporada.

O técnico comandou o time catalão na conquista de seu 29º título espanhol no último domingo. Agora bicampeão de La Liga com o Barça, Hansi Flick pode chegar a quatro temporadas no clube catalão, algo que não acontece desde Pep Guardiola, que treinou a equipe de 2008 a 2012.

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Um dos motivos que pode explicar a longa estadia de Flick no Barça é a sua adaptação ao clube, à cidade e à filosofia do clube. Em entrevista após o título espanhol, o presidente interino do clube, Rafa Yuste, destacou a importância do treinador para o sucesso recente do Barcelona e falou sobre a renovação com o técnico.

"Flick se conectou com a cidade e com os valores do país. Além da seriedade, ele traz maestria aos garotos jovens. É muito profissional e sabe tirar rendimento do seu elenco", afirmou.

"A renovação será muito simples. As pessoas viram que ele está muito feliz em Barcelona. Ele se adaptou muito bem ao clube. Alguns detalhes ainda precisam ser acertados, mas, quando Deco (diretor esportivo do Barcelona) e ele estiverem prontos, faremos o anúncio público", completou.

E quando assina?

Apesar de as negociações estarem avançadas, Flick só deve assinar a renovação após todos os objetivos do Barcelona na temporada serem cumpridos. Embora já tenha garantido o título, o clube ainda tem os objetivos de chegar a 100 pontos e 100 gols no Campeonato Espanhol. A três rodadas do fim da temporada, o Barça tem 91 pontos e 91 gols marcados.

Há, também, a opção de o treinador assinar o novo vínculo após a nova posse de Joan Laporta, marcada para o dia 1° de julho. No entanto, essa opção é vista como improvável.

Flick chegou ao Barcelona em 2024 e já completou 114 jogos, com 87 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. Ele conquistou duas LaLiga, duas Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.