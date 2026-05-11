Campeão pelo Barcelona, Cancelo desabafa sobre postura do Al-Hilal e deixa futuro em aberto

O clima de comemoração do Barcelona pela taça do Campeonato Espanhol era, em sua maioria, muito positivo. Alguns nomes, porém, chamaram atenção nas entrevistas dadas ao fim da festa. João Cancelo, emprestado ao clube espanhol pelo Al-Hilal, foi um dos atletas que gerou algumas falas duras contra o time saudita.

O português de 31 anos não confirmou se continuará no Barça ou se voltará do empréstimo para o Al-Hilal. Porém, em entrevista ao DAZN, deixou claro que sente muito mais o apoio na equipe catalã do que sentia no clube árabe.

"No Al-Hilal, infelizmente, havia pessoas que não me diziam a verdade. Disseram-me que iriam me inscrever no campeonato saudita e, quando chegou a hora, não o fizeram. Depois, eu sou sempre quem leva a má fama. Mas pelo menos mantenho a minha palavra. Não a trocaria por nada. Sempre fui assim. Sou direto e não guardo rancor de ninguém", desabafou Cancelo.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Primeira conquista na Espanha

Essa é a segunda passagem de Cancelo pelo Barcelona. O português já havia atuado pelo clube catalão na temporada de 2023/2024 e também teve passagem pelo Valência, da Espanha.

"Para mim, é uma sensação única. O Barça é um clube muito especial. Antes de vir para cá, eu já era torcedor do Barça. Ganhar um título da liga com este clube é algo muito especial. Hoje estou muito feliz, conquistei um título com o Barcelona, ​​que é, para mim, o melhor clube do mundo", disse Cancelo.

Próximos meses

Ainda com o futuro incerto para a próxima temporada, João Cancelo manteve o mistério sobre seu destino.

"Sei o que quero, mas não posso dizer publicamente. Veremos o que acontece", desabafou o lateral.

Além disso, Cancelo também está se preparando para a disputa da Copa do Mundo por Portugal. O lateral afirmou que, apesar de o Barcelona já ser campeão, a equipe manterá o ritmo.

"Faltam três jogos, já somos campeões, mas temos que ser profissionais. Não queremos nenhuma lesão. Quando a Copa do Mundo chegar, vamos competir contra todas as seleções com foco e ambição", finalizou Cancelo.