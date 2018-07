Guangzhou Evergrande oficializa contratação de Paulinho: “Retorno do Rei”

Perto de completar um ano, a passagem de Paulinho pelo futebol espanhol vestindo a camisa do Barcelona já chegou ao fim. Neste domingo, o Guangzhou Evergrande anunciou de forma oficial o retorno do meio-campista ao futebol chinês em seu site.

Horas depois do anúncio por parte do time da China, o Barcelona confirmou a transferência com uma nota oficial em que confirmou os moldes da negociação envolvendo o meio-campista brasileiro: Empréstimo de uma temporada com opção de compra ao fim do vínculo.

As primeiras notícias referentes a um possível retorno de Paulinho ao continente asiático foram divulgadas na última semana, quando o jogador ainda estava a serviço da Seleção Brasileira na Rússia disputando a Copa do Mundo. Após a eliminação para a Bélgica, os rumores ganharam maior repercussão, reforçados pela oferta salarial “atraente” e uma proposta que poderia chegar aos 50 milhões de euros (cerca de R$226 milhões).

A passagem será a segunda de Paulinho pelo futebol chinês, onde atuou entre 2015 e 2017, justamente no Guangzhou, conquistando diversos títulos. As atuações em solo asiático somadas as convocações para a Seleção Brasileira sob o comando de Tite referendaram o brasileiro para se tornar jogador do Barcelona, que desembolsou 40 milhões de euros (cerca de R$ 184 milhões) pela sua contratação.

Apesar da desconfiança inicial, o volante acabou surpreendo e conquistando a torcida com gols e um desempenho de alto nível. Em sua primeira temporada, ficou atrás na artilharia da equipe apenas de Messi e Suárez, duas principais alternativas ofensivas de Ernesto Valverde.