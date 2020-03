Presidente do Atlético-MG anuncia contratação de Jorge Sampaoli

Tá confirmado. Sampaoli é o nosso novo técnico! #AquiéGalo pic.twitter.com/fbMhqloJLd — Sergio Sette Camara (@camara_sette) March 1, 2020



O argentino Jorge Sampaoli é o novo treinador do Clube Atlético Mineiro. Na tarde deste domingo, por meio de uma publicação em seu perfil no Twitter, Sérgio Sette Câmara, presidente da agremiação, anunciou a chegada do técnico estrangeiro.

“Tá confirmado. Sampaoli é o nosso novo técnico!”, escreveu Sette Câmara no Twitter, com uma foto de si próprio ao lado do treinador argentino. Logo depois, o perfil oficial do Atlético-MG na rede social replicou a postagem feita pelo presidente para anunciar a contratação.

O Atlético-MG estava em busca de um novo comandante desde a saída do técnico Rafael Dudamel. Após a queda vexatória contra o modesto Afogados da Ingazeira na Copa do Brasil, a diretoria encabeçada por Sette Câmara decidiu dispensar o venezuelano.

Jorge Sampaoli fez uma boa campanha pelo Santos em 2019 e terminou com o vice-campeonato brasileiro, mas deixou o time no fim do ano de forma conturbada. Procurado pelo Palmeiras, o argentino não chegou a um acordo e estava livre no mercado desde o fim de sua passagem pela equipe do litoral.

Eliminado de forma precoce na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Atlético-MG tem 11 pontos e ocupa o quarto lugar do Campeonato Mineiro. Às 19 horas (de Brasília) deste domingo, o time entra em campo para encarar o Boa, no Estádio Municipal de Varginha.