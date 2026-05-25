Junior Alonso lamenta gol no fim em derrota do Atlético-MG e cobra efetividade: "Fica difícil"

O Atlético-MG foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0 na noite deste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Junior Alonso saiu de campo de cabeça quente e mostrou sua insatisfação pelo resultado, cobrando efetividade da equipe mineira, que sofreu o gol nos minutos finais do jogo, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

"Tivemos chances e situações de gol, mas se você não traduz isso em efetividade, chances de gol, aí fica difícil. Tomamos uma bola cruzada quase no final, tomamos um gol desse jeito... Ficamos tristes pelo resultado porque o rendimento, acho que foi bom", disse em entrevista ao Premiere.

O Galo chegou a abrir o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com Cuello. Contudo, a arbitragem marcou impedimento e anulou o gol do Atlético-MG. O Timão, por sua vez, garantiu a vitória com gol de Labyad, aos 43 da etapa final.

Com o resultado, o time mineiro quebrou a sequência de três jogos sem perder no Brasileirão. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Domínguez ocupa o 12° lugar da tabela, com 21 pontos, empatado com o Corinthians, que abriu três de vantagem para o Santos, 17° colocado.

Agora, o Galo vira a chave e concentra as forças na Sul-Americana, onde busca confirmar a vaga direta às oitavas de final.

Próximo jogo

Jogo: Atlético-MG x Puerto Cabello

Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)

Data e horário: 27 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

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