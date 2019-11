Guga, do Atlético-MG, comemora título do Flamengo e é afastado da concentração

O lateral-direito Guga causou polêmica entre os torcedores do Atlético-MG. O jogador de 21 anos publicou em seu Instagram um vídeo comemorando o título do Flamengo na Copa Libertadores, conquistado neste sábado após vitória diante do River Plate. Porém, o atleta apagou a postagem.

Poucos minutos depois, a assessoria de comunicação do Galo informou que o jogador foi desligado da concentração do time, que enfrenta o Athletico-PR neste domingo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, a assessoria ainda revelou que a diretoria de futebol se manifestará sobre o episódio nesta segunda-feira.

É sério que o @atletico não vai fazer nada? É sério que a @tog_oficial84 não vai fazer nada? Isso é vergonhoso! Guga é um moleque! pic.twitter.com/niUhK0ZVO1 — Pedro Lawall (@Galo_Pedro) November 23, 2019

As imagens foram publicadas pelo lateral instantes após o apito final no Monumental de Lima, no Peru. No vídeo, Guga aparece no quarto da concentração do Atlético-MG assistindo à comemoração do Rubro-Negro. “Morde as costas, filho da p***! Essa p*** é Flamengo, c***”, declarou o jogador.

A atitude desagradou aos atleticanos, que criticaram o atleta nas redes sociais. Diversos torcedores se manifestaram, pedindo por uma atitude da diretoria e até pela saída do lateral-direito, que é natural do Rio de Janeiro, mas nunca passou pelo Flamengo.