Atlético-MG x Puerto Cabello-VEN pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG recebe o Puerto Cabello-VEN pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto está agendado para as 19h (de Brasília) na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Onde assistir Atlético-MG x Puerto Cabello?

TV: ESPN

Streaming: Disney+

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como chegam?

Com sete pontos, o Atlético-MG é o terceiro colocado do Grupo B e precisa vencer o Puerto Cabello, líder da chave, com os mesmos sete pontos, para avançar diretamente às oitavas de final da competição. O time que ficar na segunda posição irá disputar o playoff contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

O primeiro confronto entre os clubes nesta edição de Sul-Americana terminou em 2 a 1 para o clube venezuelano.

Prováveis escalações

⚫⚪ Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello, Cassierra e Minda.

Técnico: Eduardo Domínguez.

🔵🟠 Puerto Cabello

Graterol; Obradovic, Jiovany Ramos e Bordagaray; Bamba, Pablo Lima, Vargas, Saggiomo e Jean Franco Castillo; Flores e Ponce.

Técnico: Eduardo Sarago.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Rey (ARG)

Leandro Rey (ARG) Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Juan Mamani (ARG)

Maximiliano Del Yesso (ARG) e Juan Mamani (ARG) VAR: Jorge Balino (ARG)

Ficha Técnica

⚫⚪ Atlético-MG x Puerto Cabello 🔵🟠

Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (última rodada)

Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: ESPN e Disney+

Preparação iniciada para enfrentar o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, na Arena MRV! 🐓 pic.twitter.com/Br7rgtHXhJ — Atlético (@Atletico) May 25, 2026

Próximo jogo do Atlético-MG

Jogo: Vasco x Atlético-MG

Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada

Data e horário: Domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)