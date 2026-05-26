Atlético-MG x Puerto Cabello-VEN pela Sul-Americana: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG recebe o Puerto Cabello-VEN pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto está agendado para as 19h (de Brasília) na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Onde assistir Atlético-MG x Puerto Cabello?
TV: ESPN
Streaming: Disney+
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Como chegam?
Com sete pontos, o Atlético-MG é o terceiro colocado do Grupo B e precisa vencer o Puerto Cabello, líder da chave, com os mesmos sete pontos, para avançar diretamente às oitavas de final da competição. O time que ficar na segunda posição irá disputar o playoff contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.
O primeiro confronto entre os clubes nesta edição de Sul-Americana terminou em 2 a 1 para o clube venezuelano.
Prováveis escalações
⚫⚪ Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello, Cassierra e Minda.
Técnico: Eduardo Domínguez.
🔵🟠 Puerto Cabello
Graterol; Obradovic, Jiovany Ramos e Bordagaray; Bamba, Pablo Lima, Vargas, Saggiomo e Jean Franco Castillo; Flores e Ponce.
Técnico: Eduardo Sarago.
Arbitragem
- Árbitro: Leandro Rey (ARG)
- Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Juan Mamani (ARG)
- VAR: Jorge Balino (ARG)
Ficha Técnica
⚫⚪ Atlético-MG x Puerto Cabello 🔵🟠
Competição: Copa Sul-Americana - Fase de Grupos (última rodada)
Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Transmissão: ESPN e Disney+
Preparação iniciada para enfrentar o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, na Arena MRV! 🐓 pic.twitter.com/Br7rgtHXhJ
— Atlético (@Atletico) May 25, 2026
Próximo jogo do Atlético-MG
Jogo: Vasco x Atlético-MG
Competição: Campeonato Brasileiro - 18ª rodada
Data e horário: Domingo, 31 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)