Atlético-MG x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, o Atlético-MG recebe o Botafogo na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e da TV Globo (televisão aberta).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como chegam as equipes

Na última rodada, o Atlético-MG venceu o clássico mineiro contra o Cruzeiro por 3 a 1, somando 17 pontos e ficando na 11ª posição. O Botafogo, por outro lado, perdeu por 2 a 1 para o Remo e está na 10ª posição, também com 17 pontos na tabela e acima do Galo pelos critérios de desempate.

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan, Victor Hugo, Júnior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez, Alan Minda e Bernard (Scarpa); Cassierra.

Técnico: Eduardo Dominguez

Botafogo

Neto; Mateo Ponte, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Medina, Danilo, Montoro e Matheus Martins; Júnior Santos (Kadir Barría) e Arthur Cabral.

Técnico: Franclim Carvalho

Reta final de preparação para o próximo duelo na temporada, 𝐆𝐀𝐋𝐎! ⚫⚪ pic.twitter.com/5IOX6FxEEC — Atlético (@Atletico) May 8, 2026

Arbitragem

Árbitro : Ramon Abatti Abel (SC)

: Ramon Abatti Abel (SC) Auxiliares : Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

: Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC) VAR: Diogo Pombo Lopez (BA)

Ficha técnica

Confronto: Atlético-MG x Botafogo

Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Data e horário: domingo, 9 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)