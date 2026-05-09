Atlético-MG x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, o Atlético-MG recebe o Botafogo na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e da TV Globo (televisão aberta).
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Como chegam as equipes
Na última rodada, o Atlético-MG venceu o clássico mineiro contra o Cruzeiro por 3 a 1, somando 17 pontos e ficando na 11ª posição. O Botafogo, por outro lado, perdeu por 2 a 1 para o Remo e está na 10ª posição, também com 17 pontos na tabela e acima do Galo pelos critérios de desempate.
Prováveis escalações
Atlético-MG
Everson; Natanael, Ruan, Victor Hugo, Júnior Alonso e Renan Lodi; Maycon, Tomás Pérez, Alan Minda e Bernard (Scarpa); Cassierra.
Técnico: Eduardo Dominguez
Botafogo
Neto; Mateo Ponte, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Medina, Danilo, Montoro e Matheus Martins; Júnior Santos (Kadir Barría) e Arthur Cabral.
Técnico: Franclim Carvalho
Reta final de preparação para o próximo duelo na temporada, 𝐆𝐀𝐋𝐎! ⚫⚪ pic.twitter.com/5IOX6FxEEC
— Atlético (@Atletico) May 8, 2026
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
- VAR: Diogo Pombo Lopez (BA)
Ficha técnica
Confronto: Atlético-MG x Botafogo
Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
Data e horário: domingo, 9 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)