Atlético-MG retoma treinamentos presenciais na Cidade do Galo

Após 62 dias, o elenco do Atlético Mineiro retomou o treinamentos presenciais nesta terça-feira na Cidade do Galo. Foi a primeira vez que os jogadores voltaram ao gramado após a parada forçada das atividades em função da pandemia do novo coronavírus.

No dia 17 de março, a diretoria do Galo tinha decretado a suspensão das atividades. Sem perspectiva de retorno, os atletas tiveram férias e passaram por exames na última semana. Não foi constatado nenhum caso de covid-19 e, assim, se deu a possibilidade da volta presencial.

Os 23 jogadores que compõe o elenco de Jorge Sampaoli foram divididos em grupo para ir ao campo. O dia ficou marcado pelo recondicionamento físico, sem nenhuma atividade coletiva com bolas.

Através de uma live, o médico do Atlético, Rodrigo Lasmar, explicou que todo treinamento seguiu os protocolos de segurança e já estão pensando em atividades na academia.

“A partir de agora teremos os jogadores divididos em pequenos grupos, grupos de no máximo quatro, cinco atletas. Chegarão em horários fracionados, diferentes, para não ter aglomeração na chegada e saída. Todas as medidas protetivas estão sendo tomadas, para que tenhamos um ambiente seguro e acompanhar, a partir de agora, o nosso passo a passo”, disse.

“A ideia é que nesta primeira semana não tenhamos atividades em ambientes fechados, somente no campo. A partir da semana que vem vamos avaliar com cuidado e dependendo da resposta essa semana, poderemos liberar para pequenas atividades na academia, mas sempre com número reduzido de pessoas, com rodízio”, completou.

Ainda não há previsão de retorno das competições oficiais. A última vez que o Atlético Mineiro entrou em campo foi no dia 14 de março, na estreia de Sampaoli, quando venceu o Villa Nova por 3 a 1.