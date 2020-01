Com Dorival Júnior, Athletico-PR se reapresenta para a temporada 2020

A temporada 2020 do Athletico-PR começou na manhã desta segunda feira com a reapresentação do elenco no CT do Caju, em Curitiba. Dentre as principais novidades, está o nome do técnico Dorival Júnior.

Em seu primeiro contato com seus jogadores, o comandante ainda não pôde contar com os jovens Robson Bambu e Bruno Guimarães, ambos servindo à Seleção pré-olímpica. Além deles, é aguardada a chegada de Fernando Canesin, meio-campista que estava no futebol belga. Já Felipe Vizeu, atacante que pertence à Udinese-ITA, tinha tudo encaminhado com o Furacão, mas pode ir para a Rússia.

Por outro lado, alguns destaques na vitoriosa temporada de 2019 deixaram a equipe para este ano. Madson, Marco Ruben, Pedro Henrique e Camacho são alguns dos exemplos.

No estadual, o clube vai utilizar um time alternativo, seguindo a linha de raciocínio dos últimos anos. Portanto, o elenco principal entra em campo apenas no dia 16 de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, contra o Flamengo, em partida válida pela Supercopa do Brasil – disputa realizada em partida única, entre o campeão brasileiro e o da Copa do Brasil.