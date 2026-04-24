João Fonseca avança no Madrid Open após desistência de Marin Cilic

O tenista de 19 anos fará sua terceira participação nos Masters 1000 de Madrid. João nunca passou da segunda rodada do torneio, eliminado por Cameron Norrie em 2024 e por Tommy Paul em 2025. Este ano, o brasileiro já está na terceira rodada sem precisar jogar, já que entrou como cabeça de chave, também não atuando na primeira fase da competição.
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