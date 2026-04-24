João Fonseca avança no Madrid Open após desistência de Marin Cilic

O brasileiro João Fonseca avançou para a terceira rodada do Masters 1000 de Madrid sem nem precisar entrar em quadra.

O confronto, que aconteceria nesta sexta-feira, foi cancelado após desistência de Marin Cilic, ex-número 3 do ranking ATP. O tenista desistiu horas antes do início da partida por conta de uma intoxicação alimentar. "Após tentar me recuperar durante toda a noite, infelizmente meu corpo está exausto", escreveu no Instagram. O croata havia vencido o belga Zizou Bergs na rodada anterior por 2 a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 6/4.

Pela terceira rodada do torneio, João Fonseca enfrentará o espanhol Rafael Jodar, que bateu o australiano Alex de Minaur por 2 a 0, parciais 6/3 e 6/1.

Fonseca tem vivido boa fase na temporada, vindo da sua melhor campanha na carreira em Masters 1000, em Monte Carlo, quando caiu nas quartas para Alexander Zverev, número 3 do mundo. No mês de março, o brasileiro chegou a impressionar Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, levando a partida do Indian Wells para dois tie-breaks.