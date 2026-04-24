Rybakina sofre, mas vence em sua estreia no WTA 1000 de Madri

A cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo, teve mais dificuldades do que o esperado nesta sexta-feira (24) para avançar à terceira rodada do WTA 1000 de Madri, derrotando a romena Elena-Gabriela Ruse por 4-6, 6-3 e 7-5.

A duas vezes campeã de Grand Slams precisou de duas horas e meia para virar o placar e superar a resistência da tenista romena, atualmente 71ª do ranking mundial.

Na próxima rodada, Rybakina vai enfrentar a chinesa Qinwen Zheng, que eliminou a americana Sofia Kenin vencendo também de virada, com parciais de 1-6, 6-3 e 6-3.

A tcheca Karolina Pliskova também avançou à terceira rodada em Madri, ao derrotar a grega Maria Sakkari por 6-4 e 7-6 (8/6).

Na próxima fase, Pliskova vai enfrentar a belga Elise Mertens, que derrotou a filipina Alexandra Eala por 6-2 e 6-1.

Resultados desta sexta-feira do WTA 1000 de Madri:

Simples feminino - 2ª rodada:

Marta Kostyuk (UCR/N.26) x Yulia Putintseva (KAZ) 6-1, 6-3

Katerina Siniaková (CZE) x Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-2

Linda Nosková (CZE/N.13) x Emiliana Arango (COL) 6-3, 6-2

Liudmila Samsonova (RUS/N.20) x Janice Tjen (INA) 6-2, 6-1

Sorana Cirstea (ROM/N.25) x Tyra Grant (ITA) 6-2, 7-6 (7/5)

Cori Gauff (EUA/N.3) x Léolia Jeanjean (FRA) 6-3, 6-0

Solana Sierra (ARG) x Magdalena Frech (POL/N.34) 6-2, 6-4

Zeynep Sönmez (TUR) x Cristina Bucsa (ESP/N.27) 6-1, 6-7 (4/7), 6-2

Elise Mertens (BEL/N.19) x Alexandra Eala (PHI) 6-2, 6-1

Karolína Plísková (CZE) x Maria Sakkari (GRE/N.33) 6-4, 7-6 (8/6)

Anastasia Potapova (AUT/N.16) x Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-1

Jelena Ostapenko (LAT/N.21) x Simona Waltert (SUI) 6-2, 7-5

Zheng Qinwen (CHN/N.32) x Sofia Kenin (EUA) 1-6, 6-3, 6-3

Elena Rybakina (CAZ/N.2) x Gabriela Ruse (ROM) 4-6, 6-3, 7-5

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*AFP