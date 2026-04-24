Ben Shelton perde em sua estreia no Masters 1000 de Madri

O tenista americano Ben Shelton, atual número 6 do mundo, sofreu uma eliminação precoce em Madri em sua estreia no torneio, ao perder nesta sexta-feira (24) diante do croata Dino Prizmic, tenista vindo do qualifying.

Prizmic derrotou seu adversário - que há cinco dias conquistou o torneio de Munique - com parciais de 6-4, 6-7 (4/7) e 7-6 (7/5), conseguindo assim sua primeira vitória na carreira sobre um jogador do Top 10.

QUALIFIER ➡️ THIRD ROUND 👊 Dino Prizmic records his first-ever Top 10 win by defeating No. 4 seed Shelton in a thriller!@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/YQ2xLnvk3z — ATP Tour (@atptour) April 24, 2026

O jovem croata, que já havia derrotado o italiano Matteo Berrettini na primeira rodada, precisou de três horas para superar o americano, que não obteve uma única quebra de serviço. Na terceira rodada, Prizmic vai enfrentar o vencedor do confronto entre o austríaco Sebastian Ofner e o argentino Tomás Etcheverry.

Mais cedo, o italiano Lorenzo Musetti, número 9 do mundo, teve um início muito melhor em sua campanha no Masters 1000 de Madri, avançando com uma atuação sólida ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz por 6-4 e 7-6 (7/4).

O italiano terá pela frente na terceira rodada o holandês Tallon Griekspoor, que derrotou o bielorrusso Damir Dzumhur por 6-3 e 6-4 nesta sexta-feira. Musetti, semifinalista de Roland Garros no ano passado, venceu o primeiro set com tranquilidade, mas teve mais dificuldades no segundo.

O italiano salvou dois break points, que teriam dado a vitória no segundo set ao adversário, para forçar o tie-break.

Uma dupla falta do polonês permitiu que Musetti abrisse vantagem e caminhasse para a vitória.

Também nesta sexta-feira, o número um do mundo, Jannik Sinner, enfrenta o francês Benjamin Bonzi. Sinner é o grande favorito em Madri após a desistência de Carlos Alcaraz devido a uma lesão no punho.

E mais tarde será a vez do brasileiro João Fonseca, de 19 anos, entrar em quadra para enfrentar o veterano croata Marin Cilic, de 37 anos.

Resultados desta sexta-feira do Masters 1000 de Madri:

Simples masculino - 2ª rodada:

Elmer Mœller (DIN) x Gabriel Diallo (CAN/N.32) 7-5, 3-3 e abandono

Arthur Rinderknech (FRA/N.22) x Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-2

Dino Prizmic (CRO) x Ben Shelton (EUA/N.4) 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5)

Emilio Nava (EUA) x Valentin Vacherot (MON/N.14) 6-7 (5/7), 7-6 (7/1), 6-3

Jirí Lehecka (CZE/N.11) x Alejandro Tabilo (CHI) 3-6, 7-6 (7/3), 6-4

Alex Michelsen (EUA/N.33) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-2, 6-1

Tallon Griekspoor (HOL/N.29) x Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-4

Lorenzo Musetti (ITA/N.6) x Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (7/4)

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