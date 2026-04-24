Sinner vence Bonzi de virada e vai à 3ª rodada do Masters 1000 de Madri

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, teve de virar o placar para derrotar o francês Benjamin Bonzi por 6-7 (6/8), 6-1 e 6-4 nesta sexta-feira (24) pela segunda rodada do ATP Masters 1000 de Madri.
Sinner mostrou uma evolução constante ao longo de uma partida na qual, no início, enfrentou uma forte resistência do francês, que conseguiu conquistar o primeiro set.
Mas na segunda parcial, Sinner não deu chances ao adversário, chegando com tranquilidade a uma vitória contundente por 6-1.
O italiano, que busca em Madri se tornar o primeiro jogador a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, não teve grandes dificuldades no terceiro set, no qual o francês só conseguiu se manter firme durante os quatro primeiros games.
Após quebrar o saque do adversário no quinto game, Sinner assumiu a vantagem no placar e seguiu com firmeza até o fim para obter a vitória em sua estreia na Caja Mágica, em Madri.
Na terceira rodada, Sinner vai enfrentar o dinamarquês Elmer Moller, que avançou após seu adversário, o canadense Gabriel Diallo, abandonar a partida devido a uma lesão quando o placar marcava 7-5 e 3-3.
Fils avança, Shelton é eliminado
Em outra partida do dia, o francês Arthur Fils interrompeu a trajetória do peruano Ignacio Buse, a quem derrotou por 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) e 7-5.
Fils, que acaba de conquistar o ATP de Barcelona, vai enfrentar na próxima rodada o americano Emilio Nava, que derrotou o monegasco Valentin Vacherot por 6-7 (5/7), 7-6 (7/1) e 6-3.
Já o americano Ben Shelton, atual número 6 do mundo, foi eliminado em sua estreia no torneio ao perder para o croata Dino Prizmic, tenista vindo do qualifying.
Prizmic derrotou seu adversário, que há cinco dias conquistou o torneio de Munique, com parciais de 6-4, 6-7 (4/7) e 7-6 (7/5), conseguindo assim sua primeira vitória na carreira sobre um jogador do Top 10.
O jovem croata, que já havia derrotado o italiano Matteo Berrettini na primeira rodada, precisou de três horas para superar o americano, que não obteve uma única quebra de serviço.
Na terceira rodada, Prizmic vai enfrentar o argentino Tomás Etcheverry que derrotou o austríaco Sebastian Ofner com um duplo 6-4.
Mais cedo, o italiano Lorenzo Musetti, número 9 do mundo, teve uma estreia muito melhor avançando com uma atuação sólida ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz por 6-4 e 7-6 (7/4).
O italiano terá pela frente na terceira fase o holandês Tallon Griekspoor, que derrotou o bielorrusso Damir Dzumhur por 6-3 e 6-4 nesta sexta-feira.
Musetti, semifinalista de Roland Garros no ano passado, venceu o primeiro set com tranquilidade, mas teve mais dificuldades no segundo.
O italiano salvou dois break points, que teriam dado a vitória no segundo set ao adversário, para forçar o tie-break.
Porém, uma dupla falta do polonês permitiu que Musetti abrisse vantagem e caminhasse rumo à vitória.
Resultados desta sexta-feira do Masters 1000 de Madri:
- Simples masculino - 2ª rodada:
Jannik Sinner (ITA/N.1) x Benjamin Bonzi (FRA) 6-7 (6/8), 6-1, 6-4
Elmer Mœller (DIN) x Gabriel Diallo (CAN/N.32) 7-5, 3-3 e abandono
Arthur Rinderknech (FRA/N.22) x Dusan Lajovic (SRB) 6-3, 6-2
Dino Prizmic (CRO) x Ben Shelton (EUA/N.4) 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5)
Tomás Etcheverry (ARG/N.25) x Sebastian Ofner (AUT) 6-4, 6-4
Arthur Fils (FRA/N.21) x Ignacio Buse (PER) 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 7-5
Emilio Nava (EUA) x Valentin Vacherot (MON/N.14) 6-7 (5/7), 7-6 (7/1), 6-3
Jirí Lehecka (CZE/N.11) x Alejandro Tabilo (CHI) 3-6, 7-6 (7/3), 6-4
Alex Michelsen (EUA/N.33) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-2, 6-1
Tallon Griekspoor (HOL/N.29) x Damir Dzumhur (BIH) 6-3, 6-4
Lorenzo Musetti (ITA/N.6) x Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 7-6 (7/4)
*Por AFP