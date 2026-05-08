75ª Prova Ciclística Internacional 9 de Julho é confirmada pela Fundação Cásper Líbero

A Prova Ciclística 9 de Julho terá a sua 75ª edição realizada neste ano, após oficialização da Fundação Cásper Líbero. Um dos eventos mais tradicionais do calendário esportivo nacional, a competição conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A viabilização da Prova foi selada em encontro realizado na quarta-feira (6), entre o prefeito Ricardo Nunes e executivos da Fundação Cásper Líbero, representada pelos superintendentes Laerte Gueller Junior e Claudio Correa de Mello, e pelo gerente de eventos esportivos Erick Castelhero. A reunião também contou com a presença dos secretários Fabio Portela (Comunicação), Erika Coimbra (Esportes), além de Luan Chaves (SEME) e Milton Persoli (CET).

Considerada um patrimônio do esporte brasileiro, a Prova reafirma sua importância ao reunir ciclistas profissionais e amadores em um percurso por vias icônicas da capital paulista.

Instituída em 1932 pelo jornalista Cásper Líbero em homenagem à Revolução Constitucionalista, o evento passou a ser realizado pelo jornal A Gazeta Esportiva a partir de 1933. Ao longo de décadas, consolidou-se como um marco na modalidade, tornando-se o principal objeto de desejo de atletas e equipes de elite.

Os principais nomes do ciclismo brasileiro e diversos destaques internacionais já prestigiaram o evento, elevando o status da competição nos cenários nacional e internacional. O velocista argentino Francisco Chamorro é o maior vencedor da 9 de Julho, com quatro conquistas, sendo a última delas em 2023. Entre as mulheres, as maiores vencedoras são a franco-brasileira Cláudia Carceroni e Luciene Ferreira, ambas com quatro títulos.

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