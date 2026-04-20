Brasil ganha mais quatro ouros e lidera quadro geral do Pan de judô

O Brasil confirmou o protagonismo no Campeonato Pan-Americano Sênior de Judô ao encerrar as disputas individuais, neste domingo, no Panamá, na liderança do quadro de medalhas. A delegação somou 14 pódios no total, sendo quatro títulos apenas no último dia de competição.

Subiram ao lugar mais alto do pódio Clarice Ribeiro (-48kg), Larissa Pimenta (-52kg), Shirlen Nascimento (-57kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg). Sarah Souza (-57kg) ficou com a prata, enquanto David Lima (-81kg), Rafael Macedo (-90kg) e Lucas Lima (+100kg) conquistaram o bronze.

CBJ convoca 18 atletas para o Campeonato Pan-Americano Sênior 2026 Saiba mais: https://t.co/SLs2Cvr2t4 📸 Beatriz Riscado/CBJ pic.twitter.com/61bRezlnws — CBJ (@JudoCBJ) April 13, 2026

Domínio brasileiro entre as mulheres

As categorias femininas concentraram boa parte dos destaques. Estreante em Pan-Americanos no Sênior, a jovem Clarice Ribeiro, de 17 anos, teve campanha perfeita e levou o ouro no até 48kg vencendo todas as lutas por ippon. Atual 82ª do ranking mundial, a judoca deve avançar posições com os pontos conquistados no torneio.

No até 52kg, Larissa Pimenta voltou ao Pan após dois anos de ausência e confirmou a hegemonia ao conquistar o hexacampeonato continental. Já no até 57kg, o Brasil garantiu presença total na final: Shirlen Nascimento superou Sarah Souza em um duelo decidido no golden score e defendeu o título.

Leonardo Gonçalves garante título no masculino

Entre os homens, o principal nome foi Leonardo Gonçalves (-100kg). Cabeça-de-chave da categoria, ele conquistou o ouro ao vencer o cubano Ivan Silva Morales na final, garantindo o terceiro título pan-americano da carreira.

O Brasil ainda subiu três vezes ao pódio com medalhas de bronze. David Lima, no até 81kg, venceu um dos principais atletas da categoria na disputa pelo terceiro lugar. Rafael Macedo, no até 90kg, se recuperou após derrota inicial e também garantiu medalha. No peso pesado, Lucas Lima fechou a participação brasileira com bronze no +100kg.

Liderança confirmada e disputa segue nas equipes

Com os resultados somados aos do primeiro dia, o Brasil encerra as disputas individuais com seis ouros, duas pratas e seis bronzes, desempenho que assegurou a liderança geral do campeonato.

A programação do Pan-Americano Sênior será encerrada nesta segunda-feira, com as competições por equipes mistas.

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