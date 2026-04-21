Caio Bonfim volta a competir em Bragança Paulista após medalha no Mundial

Após alguns dias de descanso depois do Mundial de Marcha Atlética por Equipes, Caio Bonfim retorna às competições nesta sexta‑feira, quando disputa os 5.000 metros em pista no Troféu Adhemar Ferreira da Silva, em Bragança Paulista (SP). A prova está marcada para 8h (de Brasília), com transmissão da TV Atletismo Brasil, no YouTube.

A participação marca a primeira aparição do marchador desde a conquista da medalha de bronze na meia maratona do Campeonato Mundial Caixa por Equipes, disputado no último dia 12, em Brasília. Aos 35 anos, o brasileiro soma agora cinco medalhas em Mundiais, além da prata olímpica, e segue em atividade intensa ao longo da temporada.

A prova integra a quinta edição do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que reúne atletas federados e universitários até domingo, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo.

Prova curta em pauta no calendário internacional

A disputa dos 5 km em pista chama atenção pela raridade no calendário nacional. Segundo a treinadora Gianetti Oliveira de Sena Bonfim, mãe de Caio, o cenário internacional valoriza esse tipo de prova.

“No mundo, tem muita competição de 5 km e os recordes são homologados pela World Athletics. No Brasil, são poucas, mas quem sabe sai um grande resultado”, afirmou.

As competições de marcha abrem a programação do evento. Os 10.000 m feminino começam às 7h, seguidos pelos 5.000 m masculino, às 8h. A entrada será gratuita.

Trajetória recente e sequência da temporada

Em Brasília, Caio Bonfim terminou a meia maratona com o tempo de 1:27:36, ajudando o Brasil no Mundial por Equipes. Ao longo da carreira, conquistou medalhas em Campeonatos Mundiais realizados junto às demais provas do atletismo: ouro nos 20 km e prata nos 35 km em Tóquio 2025, além de bronzes nos 20 km em Londres‑2017 e Budapeste‑2023.

Na sequência do ano, o marchador disputará três etapas Ouro do Tour Mundial de Marcha Atlética, todas em maio:

Podebrady , na República Checa (8/5);

, na República Checa (8/5); Grande Prêmio Cantones de La Coruña , na Espanha (23/5);

, na Espanha (23/5); GPI Madrid Marcha, também na Espanha (31/5).

Caio ainda tem no calendário o Troféu Brasil de Atletismo, entre 23 e 26 de julho, e os Jogos Sul‑Americanos adultos, em setembro, na Argentina.

Destaque também para a equipe feminina

A treinadora Gianetti Bonfim também celebrou o resultado do time feminino brasileiro no Mundial por Equipes, que conquistou o bronze na maratona. “Ainda temos muita coisa boa para esse ano”, afirmou. “Foi muito linda a medalha das meninas na maratona”, completou.

Pontuaram na prova Viviane Lyra, Gabriela Muniz, atleta do CASO‑DF, clube de Caio, e Mayara Vicentainer, que segue para compromissos internacionais na Polônia e na Lituânia nas próximas semanas.

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