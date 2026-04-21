Bia Haddad é dominada por espanhola e se despede do WTA 1000 de Madrid na estreia

Bia Haddad está eliminada do WTA 1000 de Madrid. Nesta terça-feira, a tenista brasileira foi superada pela espanhola Jessica Bouzas, nº 50 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, na quadra Manolo Santana, na Espanha, em partida válida pela primeira rodada.

Firing away! 🔥 Jessica Bouzas Maneiro hits a winning shot against Haddad Maia.#MMOpen pic.twitter.com/LaadbrIOhv — wta (@WTA) April 21, 2026

Situação do torneio

Com a derrota, Bia segue disputando os torneios preparatórios da gira de saibro em busca de recuperar a confiança. A brasileira vive um momento difícil na temporada, acumulando eliminações precoces nas estreias do Aberto da Austrália, dos WTAs 1000 de Doha, Miami e Indian Wells, dos WTAs 500 de Adelaide e Mérida, além do WTA 250 de Austin. Ao todo, são 11 derrotas em 13 partidas em 2026.

Agora, Bia Haddad vai disputar o WTA 125 da Catalunha, com início programado para a próxima segunda-feira, 27 de maio.

Jessica Bouzas, por sua vez, segue para a segunda rodada e enfrentará a russa Diana Shnaider, atual 19ª colocada no ranking da WTA.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Resumo do jogo

BIA HADDAD 0 x 2 JESSICA BOUZAS

Competição: WTA 1000 de Madrid | Primeira Rodada

Local: Manolo Santana, na Espanha

Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)

Horário: 7h40 (de Brasília)

Sets

6/1 (Bouzas)

6/1 (Bouzas)

Como foi o jogo?

Tentando adotar uma postura mais agressiva, Bia sofreu com erros de devolução e acabou cedendo muitos pontos à adversária. Com desvantagem de 5 a 0 no placar do primeiro set, a brasileira ainda conseguiu confirmar seu serviço, mas Bouzas manteve o controle, confirmou o saque e fechou a parcial em 6/1.

No segundo set, Bia começou melhor e saiu na frente ao confirmar o serviço. No entanto, a espanhola voltou a dominar as ações, venceu seis games consecutivos e repetiu o placar de 6/1, encerrando a partida.