Bia Haddad é dominada por espanhola e se despede do WTA 1000 de Madrid na estreia

Bia Haddad está eliminada do WTA 1000 de Madrid. Nesta terça-feira, a tenista brasileira foi superada pela espanhola Jessica Bouzas, nº 50 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, na quadra Manolo Santana, na Espanha, em partida válida pela primeira rodada.
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Jessica Bouzas Maneiro hits a winning shot against Haddad Maia.#MMOpen pic.twitter.com/LaadbrIOhv
— wta (@WTA) April 21, 2026
Situação do torneio
Com a derrota, Bia segue disputando os torneios preparatórios da gira de saibro em busca de recuperar a confiança. A brasileira vive um momento difícil na temporada, acumulando eliminações precoces nas estreias do Aberto da Austrália, dos WTAs 1000 de Doha, Miami e Indian Wells, dos WTAs 500 de Adelaide e Mérida, além do WTA 250 de Austin. Ao todo, são 11 derrotas em 13 partidas em 2026.
Agora, Bia Haddad vai disputar o WTA 125 da Catalunha, com início programado para a próxima segunda-feira, 27 de maio.
Jessica Bouzas, por sua vez, segue para a segunda rodada e enfrentará a russa Diana Shnaider, atual 19ª colocada no ranking da WTA.
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Resumo do jogo
BIA HADDAD 0 x 2 JESSICA BOUZAS
Competição: WTA 1000 de Madrid | Primeira Rodada
Local: Manolo Santana, na Espanha
Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
Horário: 7h40 (de Brasília)
Sets
6/1 (Bouzas)
6/1 (Bouzas)
Como foi o jogo?
Tentando adotar uma postura mais agressiva, Bia sofreu com erros de devolução e acabou cedendo muitos pontos à adversária. Com desvantagem de 5 a 0 no placar do primeiro set, a brasileira ainda conseguiu confirmar seu serviço, mas Bouzas manteve o controle, confirmou o saque e fechou a parcial em 6/1.
No segundo set, Bia começou melhor e saiu na frente ao confirmar o serviço. No entanto, a espanhola voltou a dominar as ações, venceu seis games consecutivos e repetiu o placar de 6/1, encerrando a partida.