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Bia Haddad é dominada por espanhola e se despede do WTA 1000 de Madrid na estreia

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(Foto: Matthew Stockman/Getty Images)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 21/04/2026 às 12:04

Bia Haddad está eliminada do WTA 1000 de Madrid. Nesta terça-feira, a tenista brasileira foi superada pela espanhola Jessica Bouzas, nº 50 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, na quadra Manolo Santana, na Espanha, em partida válida pela primeira rodada.

Situação do torneio

Com a derrota, Bia segue disputando os torneios preparatórios da gira de saibro em busca de recuperar a confiança. A brasileira vive um momento difícil na temporada, acumulando eliminações precoces nas estreias do Aberto da Austrália, dos WTAs 1000 de Doha, Miami e Indian Wells, dos WTAs 500 de Adelaide e Mérida, além do WTA 250 de Austin. Ao todo, são 11 derrotas em 13 partidas em 2026.

Agora, Bia Haddad vai disputar o WTA 125 da Catalunha, com início programado para a próxima segunda-feira, 27 de maio.

Jessica Bouzas, por sua vez, segue para a segunda rodada e enfrentará a russa Diana Shnaider, atual 19ª colocada no ranking da WTA.

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📋 Resumo do jogo

🇧🇷 BIA HADDAD 0 x 2 JESSICA BOUZAS  🇪🇸
🏆 Competição: WTA 1000 de Madrid | Primeira Rodada
🏟️ Local: Manolo Santana, na Espanha
📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 7h40 (de Brasília)

Sets

🎾 6/1 (Bouzas)
🎾 6/1 (Bouzas)

Como foi o jogo?

Tentando adotar uma postura mais agressiva, Bia sofreu com erros de devolução e acabou cedendo muitos pontos à adversária. Com desvantagem de 5 a 0 no placar do primeiro set, a brasileira ainda conseguiu confirmar seu serviço, mas Bouzas manteve o controle, confirmou o saque e fechou a parcial em 6/1.

No segundo set, Bia começou melhor e saiu na frente ao confirmar o serviço. No entanto, a espanhola voltou a dominar as ações, venceu seis games consecutivos e repetiu o placar de 6/1, encerrando a partida.

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