“Nunca joguei muito bem em Madri”, admite Jannik Sinner

O tenista número 1 do mundo, Jannik Sinner, admitiu nesta terça-feira (21) que nunca foi muito bem sucedido em Madri, lamentando a resistência de seu rival Carlos Alcaraz (nº 2), que está afastado, devido a uma lesão, deste torneio Masters 1000 disputado no saibro da capital espanhola.

O italiano de 24 anos conquistou o Masters 1000 de Monte Carlo em meados de abril, seu primeiro grande título no saibro, derrotando Alcaraz na final e, posteriormente, ultrapassando o espanhol para assumir a liderança do ranking mundial.

Seu objetivo na capital espanhola é manter sua sequência de vitórias nesta superfície e se preparar para conquistar Roland Garros (24 de maio a 7 de junho), o único Grand Slam que falta em sua coleção.

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Desafio em Madri e foco no Grand Slam francês

“Nunca joguei muito bem em Madri”, admitiu Sinner, que nunca avançou além das quartas de final na capital da Espanha.

“Estou tentando melhorar como jogador, e este pode ser um dos desafios mais difíceis devido a certos fatores, como a altitude ou o vento”, explicou o italiano durante um encontro com jornalistas.

Seu objetivo é claro: "Tenho plena consciência de que o mais importante é Roland Garros. Estamos nos esforçando para chegar lá no melhor nível possível".

Ausência de Alcaraz e rivalidade recente

Sinner expressou pesar pela ausência de Alcaraz em Madri, devido a uma lesão no punho, fato que, na noite de segunda-feira, colocou em dúvida a participação do espanhol em Roland Garros, uma vez que ele declarou não querer "forçar" nem "correr o risco" de agravar sua lesão.

"Desde o ano passado, disputamos muitos torneios juntos. Sei também que, se eu quiser enfrentar o Carlos, será na final. E o caminho até uma final é muito longo", explicou Sinner, referindo-se ao histórico confronto decisivo em Roland Garros no ano passado, no qual acabou derrotado pelo espanhol, apesar de ter tido três match points a seu favor.

*Conteúdo produzido pela AFP