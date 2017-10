Curry e Durant são expulsos da partida e Warriors perdem mais uma na NBA

Um dia de surpresas. O último sábado foi marcado por fatos que os torcedores de basquete e da NBA não estão nem um pouco acostumado a verem. Depois de perder na estreia e conseguir uma difícil vitória na segunda rodada, o Golden State Warriors teve um dia para esquecer e perdeu mais uma na temporada, desta vez para o Memphins Grizzlies por 111 a 101. Já os Cavaliers não tiveram um bom desempenho e tiveram o primeiro resultado negativo ao serem derrotados pelo Orlando Magic por 114 a 93.

Um dos momentos mais tensos da partida foi no último minuto de partida, quando o armador Stephen Curry reclamou de forma explosiva uma não marcação de uma falta e foi imediatamente ejetado da partida, causando revolta nos seus companheiros de equipe. Logo em seguida, foi a vez do ala Kevin Durant também ser expulso de quadra, algo que mostrou a instabilidade emocional que a franquia de Oakland vem passando neste início de temporada.

Já os Cavaliers foram surpreendidos pela equipe dos Magics, que mesmo jogando na Quicken Loans Arena, em Cleveland, dominaram as principais ações do jogo e venceram com muita propriedade os atuais vice-campeões e tricampeões da Conferência Leste. LeBron James e Kevin Love foram os melhores jogadores dos donos da casa, já que juntos somaram 41 pontos feitos, mas que não foram suficientes para evitar a primeira derrota na edição de 2017/2018.

Com a derrota em Memphins, os atuais campeões da NBA terminam a rodada na terceira posição na Divisão do Pacífico da Conferência Oeste, com uma vitória e duas derrotas. Já os Cavaliers continua em primeiro lugar na Divisão Central da Conferência do Leste, porém estão juntos com as equipes do Milwaukee Bucks e do Detroit Piston, todos com duas vitórias e uma derrota.

Uma das ligas mais poderosas do mundo esportivo, a NBA viu Warriors e Cavaliers disputarem o título nas três últimas edições e para evitar que isso aconteça de novo, algumas das principais franquias aproveitaram a pré-temporada para se reforçarem, caso do Oklahoma City Thunder que trouxe os alas Paul George (ex-Indiana Pacers) e Carmelo Anthony (ex-New York Knicks) e do Houston Rockets que adquiriu o armador Chris Paul (ex-Los Angeles Clippers).