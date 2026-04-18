Com Messi decisivo, Inter Miami vence o Colorado Rapids no primeiro jogo sem Mascherano

Em sua primeira partida na Major League Soccer (MLS) após a saída inesperada do treinador Javier Mascherano, o Inter Miami venceu o Colorado Rapids por 3 a 2, neste sábado. Na partida disputada no Empower Field at Mile High, em Denver (EUA), Lionel Messi abriu e fechou o placar, sendo decisivo para a vitória do seu time.

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Situação da tabela

Com a vitória, o Inter Miami vai a 15 pontos, ultrapassa o Chicago Fire e assume a vice-liderança da Conferência Leste, com apenas um ponto a menos que o Nashville, que tem um jogo a menos. Já o Colorado Rapids permanece com 12 e é o sexto na Conferência Oeste.

📋 Resumo do jogo

🔴🔵 COLORADO RAPIDS 2 X 3 INTER MIAMI ⚫🟣

🏆 Competição: MLS - Rodada 8

🏟️ Local: Empower Field at Mile High, Denver (EUA)

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Lionel Messi, aos 18' do 1ºT (Inter Miami)

⚽Germán Berterame, aos 50' do 1ºT (Inter Miami)

⚽ Rafael Navarro, aos 13' do 1ºT (Colorado Rapids)

⚽ Darren Yapi aos 17' do 2ºT (Colorado Rapids)

⚽ Lionel Messi, aos 34' do 2ºT (Inter Miami)

Como foi o jogo

Aos 17 minutos de jogo, após análise do VAR, o árbitro apontou pênalti para o Inter Miami. Lionel Messi foi para a cobrança e abriu o placar aos 18. Nos acréscimos da primeira etapa, aos 50, Mateo Silvetti foi até a linha de fundo pelo lado direito e cruzou para Germán Berterame, na pequena área, cabecear e ampliar para os visitantes.

Na etapa complementar, aos 13 minutos, o ex-jogador de Palmeiras e Botafogo, Rafael Navarro, conseguiu uma arrancada desde o meio-campo até a área adversária, driblou o marcador e chutou para diminuir para o Colorado Rapids. Apenas quatro minutos depois, Darren Yapi recebeu de Lucas Herrington, invadiu a área e tirou do goleiro Dayne St. Clair para empatar para o time da casa.

Aos 34, Messi aproveitou passe do seu compatriota Rodrigo de Paul e, da entrada da área, acertou um belo chute no alto para fazer o gol da vitória do Inter Miami. Os visitantes chegaram a ter Yannick Bright expulso aos 42, mas conseguiram segurar o resultado.

Próximo jogos

🔴🔵 Colorado Rapids 🔵🔴

⚔️ Jogo: Los Angeles FC x Colorado Rapids

🏆 Competição: MLS - Rodada 9

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 23h30 (de Brasília)

🏟️ Local: BMO Stadium, Los Angeles (EUA)

⚫🟣 Inter Miami 🟣⚫

⚔️ Jogo: Real Salt Lake x Inter Miami

🏆 Competição: MLS - Rodada 9

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 22h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Rio Tinto Stadium, Sandy (EUA)