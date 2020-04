Verón diz que teve chance de jogar no Santos e virou fã do Flamengo ao ver Júnior

Juan Sebastián Verón, ex-volante de clubes como Manchester United, Chelsea e Internazionale e atualmente na presidência do Estudiantes, poderia ter reforçado o Santos, em 2008.

O argentino lembrou da situação em entrevista ao Esporte Interativo nesta terça-feira.

“Tive possibilidade de ir para o Santos. Foi em 2008, creio. Sempre tive essa coisa de querer ir para o futebol brasileiro”, disse Verón, que à época atuava pelo Estudiantes.

O craque também comentou sobre o motivo de acompanhar de perto o Flamengo.

“E eu gostava e seguia o Flamengo. Joguei algumas vezes contra o Flamengo e havia um jogador que me ficou na cabeça e era o Júnior. Nos pegou um dia em La Plata e acabou com a gente, perdemos de 3 a 0. Jogava na ponta do pé. Sempre me lembrava desse jogador e dessa camiseta. Gostaria de ter jogado no Brasil”, completou Verón.

