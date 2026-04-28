Com brasileiros decisivos, Al Sadd vence "final" e ganha o tri no Catar

Com uma vitória por 3 a 2 sobre o Al Shamal, o Al Sadd conquistou nesta segunda-feira o tricampeonato consecutivo da Qatar Stars League, em Doha. O lateral esquerdo Paulo Otavio e o atacante Roberto Firmino marcaram, enquanto o meia Claudinho e o atacante Giovani contribuíram com assistências na vitória que definiu o campeão, pela 22ª rodada.
O título ganhou contornos dramáticos nos bastidores: o Al Sadd chegou a festejar a conquista de forma antecipada na semana passada, mas o Al Shamal voltou à briga após obter, nos tribunais, os pontos da derrota para o Qatar SC em função da escalação irregular de um atleta, levando a decisão para a última rodada.
Ao longo da campanha do Al Sadd, o quarteto brasileiro foi decisivo, com 24 gols e 20 assistências. Firmino anotou 13 gols e quatro assistências, Giovani (ex-Palmeiras) somou sete gols e quatro assistências, Claudinho (ex-Red Bull Bragantino) registrou três gols e oito assistências e Paulo Otavio (ex-Athletico-PR), além do gol decisivo, contribuiu com quatro assistências.
Aos 31 anos, Paulo Otavio é peça-chave na equipe comandada por Roberto Mancini e encerrou a temporada como líder de desarmes da liga (61) ao lado de Gregore, do Al Rayyan. Bicampeão do prêmio de melhor jogador de sua posição nas últimas edições da QSL, ele surge novamente como um dos favoritos na disputa individual.
“É uma conquista muito especial, fruto de muito trabalho de um grupo que soube lidar com a pressão até o fim. Estou muito feliz pelo gol e por conquistar mais um título aqui, em um clube que respira vitórias. É muito importante levarmos o nome do futebol brasileiro para o mundo”, afirmou Paulo Otavio, que chegou ao clube em 2023, vindo do alemão Wolfsburg, e tem contrato com o Al Sadd até junho.
