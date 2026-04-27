Xavi diz estar disposto a treinar a clubes brasileiros no futuro: "Por que não?"

Ídolo do Barcelona e campeão da Copa do Mundo de 2010, Xavi afirmou que estaria aberto a treinar clubes brasileiros no futuro. Em entrevista concedida à Romário TV, o ex-jogador também revelou que foi o responsável pela ida de Raphinha ao Barcelona e até comparou Neymar a Messi, mas disse que não haverá nenhum outro jogador como o argentino.

Durante a conversa, Romário perguntou se Xavi treinaria alguma equipe brasileira. Rapidamente, o espanhol respondeu que sim.

"Sim, por que não? Me parece que o Brasil é um dos polos do futebol. Estou aberto a qualquer projeto em minha vida futebolística como treinador, seleção e clubes. É fantástico abraçar um bom projeto e que também podemos ganhar. Eu gosto e acho que sou um vencedor, e amo futebol por isso, para desfrutar e vencer. Esse, para mim, é o objetivo, então por que não o Brasil?", disse Xavi. Time is up. 🚨 pic.twitter.com/aaLb9GIogb — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2026 O treinador também revelou que foi o responsável pela chegada de Raphinha ao Barcelona. Fã do futebol do brasileiro, Xavi disse que já estava interessado na sua contratação desde quando treinava o time Al-Sadd, do Catar. "Eu contratei o Raphinha. Eu fechei com o Raphinha e mandei o clube assinar com ele. A história é que eu queria contratá-lo para o Al-Sadd, mas ele ia continuar na Europa", contou.

Além disso, o treinador foi questionado se haveria outro jogador com o nível técnico de Lionel Messi. O espanhol, apesar de desejar que exista alguém melhor que o argentino, foi enfático ao dizer que não terá outro igual a ele.

"Espero estar enganado porque gostaria que melhorassem o Messi, mas não acho que isso vá acontecer. Convivi com o Leo todos os dias durante 15 anos, e ele era o melhor em tudo: técnica, físico, compreensão do jogo, cabeceio, seu pé mais fraco, sua mentalidade. Ele é um animal competitivo. Imbatível. Quando você lhe dava a bola, ele melhorava tudo e te fazia jogar melhor. Eu era um passador. Ele era de outro planeta", adicionou Xavi. Tentativa de repatriação

Xavi, que trouxe Daniel Alves de volta ao Barcelona, também revelou que tentou trazer Messi, Neymar e outros ídolos de volta para o Barça, mas foi barrado pelo presidente Joan Laporta. "Eu tive a oportunidade de trazer de volta Dani Alves e o Pedro, mas a situação econômica não permitiu. Tive a oportunidade de trazer o Neymar de volta, mas pelo mesmo motivo que o Pedro, não consegui. O Messi não veio por conta do atual presidente, mas estava certo", afirmou.

Ainda no assunto Neymar, Xavi disse que o brasileiro é o jogador que mais chegou perto da capacidade técnica de Messi.

"O que vi do Neymar durante sua primeira semana conosco foi o mais próximo que ele chegou do Messi. Não vi nenhum jogador tão parecido com o Messi quanto o Neymar era quando chegou ao Barça aos 21 anos", finalizou Xavi.

Xavi conquistou oito vezes o Campeonato Espanhol, quatro vezes a Liga dos Campeões e dois Mundial de Clubes. Já com a seleção espanhola, ele levantou a Copa do Mundo de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012. Como treinador, conquistou uma La Liga, uma Supercopa da Espanha, foi uma Campeão do Catar e duas vezes campeão da Copa do Catar.