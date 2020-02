Veja opções de Luxa para substituir Dudu, Marcos Rocha e Ramires

O técnico Vanderlei Luxemburgo será obrigado a mexer no time para o confronto com o Mirassol. O atacante Dudu é desfalque certo para o Palmeiras, enquanto o lateral direito Marcos Rocha e o meio-campista Ramires correm risco de também perder a partida contra o adversário do interior.

Principal jogador do elenco, Dudu acabou expulso nos minutos finais da vitória sobre a Ponte Preta e, portanto, está suspenso na próxima rodada do Campeonato Paulista. Para o lugar do camisa 7, Luxemburgo pode escalar Gustavo Scarpa, Raphael Veiga ou Gabriel Veron, além de Wesley.

Ramires, por sua vez, precisou deixar o confronto com a Ponte Preta ainda no primeiro tempo após sofrer entrada dura. Patrick de Paula foi o escolhido para entrar em Campinas, mas Gabriel Menino e até Bruno Henrique também surgem como opções. Outra possibilidade é escalar Luan na defesa e adiantar Felipe Melo para o meio.

A exemplo de Ramires, Marcos Rocha também saiu com dores ainda no primeiro tempo da partida disputada no final de semana. Sem seu titular, Vanderlei Luxemburgo deve escalar Mayke, já utilizado no Estádio Moisés Lucarelli e única alternativa para a lateral direita.

O jogo entre Palmeiras e Mirassol, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. O duelo contra o time do interior marcará a estreia do novo gramado sintético da arena.