Com traumas, M. Rocha e Ramires passam por exames e vão ao DM

O lateral direito Marcos Rocha e o meio-campista Ramires, substituídos contra a Ponte Preta, passaram por exames médicos para apurar a gravidade dos traumas. De acordo com informação publicada pelo Palmeiras nesta segunda-feira, os dois jogadores ficarão sob os cuidados do departamento médico.

Escalados como titulares pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, Marcos Rocha e Ramires deixaram o gramado do Estádio Moisés Lucarelli com dores. Após entradas duras dos adversários, a dupla de palmeirenses foi substituída ainda durante o primeiro tempo.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Palmeiras informou que exames descartaram necessidade de cirurgia ou lesão mais grave nos casos de Marcos Rocha e Ramires. Até a plena recuperação, os dois ficarão sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

No confronto com a Ponte Preta, encerrado com triunfo por 1 a 0 do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo escalou Mayke na lateral direita e promoveu a entrada do jovem Patrick de Paula no meio de campo. Se Marcos Rocha e Ramires forem vetados da próxima partida, ambos estão na briga pelas vagas.

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, às 16 horas (de Brasília) de domingo, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Mirassol, no Allianz Parque. O atacante Dudu, expulso em Campinas, é desfalque certo para Luxemburgo contra o time do interior.