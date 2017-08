Tite convocará a Seleção Brasileira no dia 10 de agosto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta terça-feira, que o técnico Tite fará no próximo dia 10, quinta, a convocação para os duelos contra Equador e Colômbia, nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem. A lista será revelada na sede da entidade, às 11h (de Brasília).

Assim como foi na última data Fifa, a expectativa é de que o treinador dê maiores oportunidades a atletas que atuam no Brasil, muito por conta de a temporada europeia estar em seu início. Pesa contra os jogadores daqui o fato dele ter deixado claro que precisa dar sequência ao time que vem jogando, uma vez que o Mundial se aproxima.

Esta é a terceira lista de Tite no ano. Classificado, o Brasil agora se utiliza destes confrontos para se preparar para a Copa. Além dos equatorianos e colombianos, o time canarinho enfrenta Bolívia e Chile em outubro – duas últimas rodadas da competição.

Atualmente, a Seleção ocupa a primeira colocação das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Em 14 partidas, conquistou 33 pontos. Em seguida, Colômbia, com 24, e Uruguai e Chile, ambos com 23, completam a zona de classificação para o torneio na Rússia. A Argentina, até o momento, está na quinta colocação (22 pontos),. que dá vaga na repescagem.