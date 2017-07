Taffarel vai a treino do Corinthians e acompanha Cássio de perto

O Corinthians realizou um treinamento leve na manhã desta segunda-feira, com a maioria dos seus titulares poupados das atividades no gramado do CT Joaquim Grava, mas o trabalho ganhou importância para o goleiro Cássio. Ele foi observado de perto por Taffarel, preparador de goleiros da Seleção Brasileira.

Sentado em um banco à beira do campo, Taffarel bateu papo com o técnico Fábio Carille na maior parte do tempo de sua visita. Poucos metros à sua frente, Cássio se esforçava para defender os fortes chutes do preparador de goleiros do Corinthians, Mauri Costa Lima, ao lado dos reservas Walter e Matheus Vidotto.

Sem sofrer um gol no Campeonato Brasileiro há seis jogos, Cássio tem alimentado esperanças de retornar à Seleção. O velho conhecido de Tite falou abertamente sobre a meta após defender um pênalti cobrado pelo atacante Lucca, na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na noite de sábado, em Itaquera.

“É difícil dizer se chegou ou não a minha hora. É lógico que todo jogador que representar a Seleção. Comigo, não é diferente. Respeito os outros goleiros que estão sempre convocados, como sempre fiz, mas tenho feito um bom trabalho no Corinthians, que me credencia a ser convocado. Só que isso é com o professor Tite”, sorriu Cássio.

O habitual goleiro titular de Tite é Alisson, homem de confiança de Taffarel, mas contestado por não conseguir se manter como titular da Roma, da Itália. O treinador que é ídolo do Corinthians também tem dado chances a Ederson, Weverton e, mais recentemente, Diego Alves.