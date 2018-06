São Paulo goleia o Corinthians e é tricampeão da Copa do Brasil sub-20

Criada em 2012, a Copa do Brasil sub-20 foi novamente conquistada pelo São Paulo. A equipe paulista se sagrou tri-campeã da competição neste sábado ao golear o rival Corinthians por 4 a 0 no estádio do Morumbi, na partida de volta da decisão do torneio. Com o resultado desta manhã somado ao placar de 2 a 1 na primeira partida, realizada na Arena Corinthians, o São Paulo confirmou mais um título para a sua talentosa categoria de base.

Jogando um futebol muito intenso e de muita qualidade técnica, o Tricolor Paulista não teve grandes problemas para reverter o resultado adverso da primeira partida. Jogando ao lado de uma grande torcida que preencheu bem o Morumbi, o São Paulo conseguiu golear o rival paulista com gols de Gabriel Novaes, duas vezes, Toró e Walce, além de ter acertado três bolas na trave.

Com a conquista o São Paulo amplia a sua hegemonia na Copa do Brasil da categoria, já que levantou três das sete edições do torneio. Além de 2018, o clube paulista já comemorou as edições de 2015 e 2016. Os outros vencedores do torneio são: Vitória (2012), Santos (2013), Internacional (2014) e Atlético-MG (2017).

O jogo – Necessitando do resultado para sair com o título da Copa do Brasil, o Tricolor foi pra cima e criou a sua primeira chance de perigo logo no primeiro minuto. Após cruzamento de Helinho, Gabriel Novaes subiu mais que defesa corinthiana e acertou o travessão.

A chance desperdiçada antes dos primeiros 60 segundos completos não desanimou o São Paulo, que seguiu pressionando, sobretudo pela ponta direita de seu ataque. Aos 5 minutos, Toró faz uma lindíssima jogada pela ponta da área e rola pra trás para Helinho. O meia encontra Gabriel Novaes dentro da pequena área que chuta forte. A defesa ainda tenta o corte em cima da linha porém em vão, e o Tricolor consegue sair na frente logo nos primeiros minutos.

O Corinthians não conseguiu ser uma equipe muito perigosa no primeiro tempo. Nas poucas vezes em que incomodou o gol defendido por Junior foram em rápidos contra-ataques. No primeiro em que conseguiu encaixar, Du limpou bem o seu defensor porém acabou chutando colocado para fora.

A pressão são paulina não diminuiu e o Tricolor seguiu sendo bem mais perigosa que o adversário. Aos 24 minutos, o meia Helinho cobrou uma falta da entrada da área com capricho e viu a bola caprichosamente na trave.

Aos poucos o Corinthians começou a se acertar na defesa e conteve um pouco o ímpeto ofensivo do Tricolor Paulista. Quando a partida já parecia mais equilibrada e sem grandes chances para os dois lados, o lateral corinthiano Carlos acabou vacilando na frente de Toró que não desperdiçou a chance e de dentro da área finalizou tirando do goleiro e ampliando a vantagem da equipe mandante.

A primeira boa chance da segunda etapa saiu pelo lado do Timão, que chegou com perigo após boa jogada individual criada por Rael, que finalizou o lance de fora da área e acabou vendo a bola passando pelo direito da meta adversária.

Não demorou muito para que o São Paulo respondesse. Aos 12 minutos, o zagueiro Walce cobrou uma falta de muito longe e acertou o ângulo do goleiro Diego, que nada pôde fazer para impedir o terceiro gol da equipe da casa.

Com o placar bem construído em favor do Tricolor Paulista, o Corinthians tentou sair com tudo ao ataque em busca dos gols que poderiam lhe garantir uma sobrevida na competição. No entanto a defesa corinthiana ficou muito exposta e após um chutão de trás, o goleiro Diego precisou sair da área para tentar cortar o lançamento. O corte do goleiro saiu curto e a bola caiu nos pés de Gabriel Novaes que com categoria encobriu o goleiro que tentava retornar ao gol e transformou a vitória em goleada.

A goleada do São Paulo só não foi maior porque aos 31 minutos, Diego fez uma linda defesa na cabeçada de Gabriel Novaes. No rebote, Toró ainda teve a chance de finalizar, porém pegou mal na bola e o chute passou por cima.

Já nos minutos finais, o meia Giovani pediu para cobrar uma falta da intermediária e cobrou com categoria a bola novamente acertou a trave, pela terceira vez na partida.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo

Data: 2 de junho de 2018 (sábado)

Horário: 10h45 (de Brasília)

Árbitro: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Público: 7.195 pagantes

Renda: R$ 121.204,32

Cartões amarelos: Weverson, (São Paulo), Ronald, Samuel Rafael (Corinthians)

Cartão vermelho: Ronald (Corinthians)

Gols: SÃO PAULO: Gabriel Novaes aos 5 minutos e Toró aos 44 do primeiro tempo; Walce aos 12 e Gabriel Novaes aos 20 do segundo tempo.

SÃO PAULO: Junior; Caio, Walce, Rodrigo e Weverson; Luan (Diego), Rafael (Cássio), Igor Gomes, Helinho (Giovanni), Gabriel Novaes (Danilo) e Toró (Antony)

Técnico: Orlando Ribeiro

CORINTHIANS: Diego; Samuel, João, Ronald, Carlos Augusto; Du (Lucas Pires), Renan Areias, Ramonzinho (William); Rafinha (Rael), Fabricio Oya (Adson), Bilu

Técnico: Dyego Coelho