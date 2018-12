Rodriguinho aguarda propostas; Corinthians e São Paulo só monitoram

Rodriguinho deixou o Corinthians em julho para defender o Pyramids, do Egito, mas já deseja voltar ao futebol brasileiro. A aventura no exterior, pouco ou talvez nada motivada pelas ambições profissionais, está com os dias contados. O problema é o valor de mercado que o jogador ganhou nesse meio tempo. Interesse de grandes clubes há, mas Rodriguinho ficou caro.

Os egípcios pagaram 6 milhões de dólares, cerca de R$ 22 milhões (o Corinthians, à época, ficou com 4 milhões de dólares, cerca de R$ 15 milhões), para contratar o meia de 30 anos. Algumas belas jogadas individuais, assistências, nenhum gol e apenas 10 jogos marcaram a trajetória de Rodriguinho no Pyramids até agora, clube que surgiu com força no mercado pela injeção de receita repentina, mas que agora está em processo de reformulação e deve perder suas principais estrelas.

Diante desse cenário, a única negociação real junto ao representante do atleta foi com o Flamengo. Um acordo parecia próximo, quando as tratativas se deram por encerradas. Não houve entendimento quanto a parte financeira da transação.

O Cruzeiro chegou a iniciar conversas, mas não demorou a desistir de repatriar o ex-corintiano. Os mineiros ficaram assustados com o valor total que precisariam desembolsar.

O São Paulo, então, é o mais novo candidato. A Gazeta Esportiva apurou que não houve uma proposta oficial, sequer uma negociação. Por enquanto, a diretoria tricolor apenas monitora Rodriguinho com atenção. Após consultas, Raí e companhia estão avaliando o investimento, a necessidade e sua viabilidade. Nada além disso, por ora. A prioridade é Hernanes.

O Corinthians entra na jogada de outra maneira. No clube, ninguém cogita gastar o que o Pyramids espera receber. Os trunfos do Timão são os mesmos que serviram para vencer a concorrência e trazer Fábio Carille de volta.

A boa relação com a Fiel, o sucesso recente do jogador no clube e o fato de justamente Carille ter reassumido o comando colocam o Corinthians no páreo. No entanto, assim como acontecera com o treinador, Rodriguinho teria de topar uma considerável redução salarial.

Por outro lado, o pessimismo sobre o tema é predominante nesse momento, mesmo que Rodriguinho se adeque as condições corintianas. Os motivos também são claros nessa situação: o Pyramids não parece disposto a reduzir sua pedida ou aceitar um empréstimo. Além disso, o meia Sornoza já está acertado com o Corinthians – resta apenas a liberação de alguns documentos. Carille, então, terá o equatoriano, Jadson e Mateus Vital para o setor que Rodriguinho também se habituou a jogar.