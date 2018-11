Rodriguinho é oferecido ao Cruzeiro, mas Flamengo cobre proposta

O meia Rodriguinho, ex-Corinthians e Grêmio, foi oferecido ao Cruzeiro. O futuro dele, no entanto, está longe de Belo Horizonte por uma proposta melhor do Flamengo. Ele atualmente está no Pyramids, do Egito.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente da Raposa, Itair Machado, na Rádio Super Notícia FM, de Belo Horizonte. Segundo o cartola, o jogador foi oferecido ao time celeste, mas ele não conseguiu cobrir a proposta do Flamengo.

“Me indicaram o Rodriguinho, mas ele tem proposta de R$ 700 mil por mês do Flamengo, não tem como eu cobrir isso. E, para trazê-lo ainda precisa pagar quase 10 milhões de euros”, detalhou.

Além de não conseguiu cumprir a situação financeira de Rodriguinho, o Cruzeiro está trabalhando para sanar as dívidas. Ele revelou a situação da Raposa, com dívidas de quase meio bilhão de reais.

“O Cruzeiro reuniu o seu Conselho Deliberativo e divulgou a dívida de R$ 268 milhões, em dinheiro. E tem mais os R$ 170 milhões que está no Profut. São quase meio bilhão de reais (dá R$438 milhões). Mas pelo tamanho do Cruzeiro, nós vamos resolver”, finalizou.