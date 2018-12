São Paulo negocia com clube chinês para repatriar Hernanes

O São Paulo abriu conversas com o Hebei Fortune, da China, para repatriar o meio-campista Hernanes. O jogador de 33 anos, revelado no Tricolor, tem contrato com o clube asiático até o fim de 2019.

A negociação, ainda em estágio inicial, não é fácil. Como o vínculo do atleta expira em um ano, os chineses não trabalham com a possibilidade de um novo empréstimo, solução encontrada pelo clube paulista no meio de 2017.

Desta forma, a única saída para o São Paulo é a compra dos direitos econômicos do Profeta. Os chineses, porém, não costumam facilitar nas negociações e devem querer recuperar boa parte do investimento feito no começo de 2017, quando o comprou da Juventus-ITA por 10 milhões de euros (R$ 33 milhões, na cotação da época).

De férias no Brasil, o jogador também teria de se adequar à realidade financeira do clube paulista e topar uma redução salarial, o que não deve ser um empecilho. Também pesa a favor do São Paulo o desejo de Hernanes voltar a defender o clube do coração.

Outro fator que pode facilitar na liberação é o limite de quatro jogadores estrangeiros por clube na China – sendo que apenas três podem ser relacionados por jogo. No momento, além de Hernanes, o Hebei conta com os argentinos Javier Mascherano e Ezequiel Lavezzi e o marroquino Ayoub El Kaabi.

Depois que retornou ao Hebei, em janeiro, Hernanes jogou pouco. O volante disputou quatro partidas e marcou quatro gols. Uma lesão na coxa, inclusive, impossibilitou que ele tivesse uma sequência maior de jogos.

Desde a saída de Hernanes, o São Paulo tem monitorado sua situação no clube chinês, à espera de uma brecha para contratá-lo em definitivo. Ele viria para atender a uma necessidade identificada tanto por comissão técnica quanto pela diretoria, que é a contratação de um segundo volante.

O Tricolor chegou a negociar com o Flamengo por Willian Arão, mas o novo vice-presidente de futebol do clube carioca, Marcos Braz, já descartou a saída do volante.

Revelado no São Paulo, Hernanes é bicampeão brasileiro (2007 e 2008). Em 2017, o meio-campista, atuando mais adiantado, marcou nove gols em 19 jogos e foi considerado o principal responsável pela manutenção do Tricolor na Série A.

Até o momento, o São Paulo anunciou as contratações do lateral direito Igor Vinícius, do lateral esquerdo Léo Pelé e do atacante Pablo. O departamento de futebol, encabeçado por Raí, também trabalha para trazer um volante, que pode ser Hernanes, um armador e um meia-atacante.