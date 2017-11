Keno relata atletas cabisbaixos e diz que mudança de treinador pode atrapalhar

Alberto Valentim não será o treinador do Palmeiras em 2018, e essa nova mudança no comando técnico pode atrapalhar o Verdão na próxima temporada. Essa é a opinião do atacante Keno, que ficou sabendo da não permanência do interino apenas nesta quarta-feira e relatou um clima triste entre os jogadores pela mudança.

“Fiquei sabendo agora, quando cheguei no clube. Estava conversando com os meninos na academia, eles ficaram cabisbaixos, mas sabemos que futebol é resultado. Vida que segue. Diretoria que comanda, não podemos fazer nada”, disse o atacante. “A gente sabe da importância dele no time, é um treinador que a gente respeita. Temos de respeitar a diretoria que comanda e temos só de trabalhar. Não podemos fazer nada”.

O diretor de futebol Alexandre Mattos comunicou a Alberto Valentim a decisão do clube de não efetivá-lo no comando. Ainda assim, o interino deve dirigir o time alviverde nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro 2017, contra Botafogo e Atlético-PR.

“Pode até atrapalhar (a troca de treinadores), mas sabemos que futebol é assim. Não conseguimos o objetivo que era ganhar títulos. Espero que em 2018 não aconteça o que aconteceu esse ano, de trocar de técnico por causa de derrota, por causa de disse-me-disse”, completou o atacante.

Abel Braga, vinculado ao Fluminense até o final de 2018, está na mira do Palmeiras e não garantiu sua permanência no time do Rio de Janeiro após a recente vitória sobre a Ponte Preta. Roger Machado, ex-treinador do Atlético-MG, e Jair Ventura, do Botafogo, são outras opções do clube.

“Da minha parte, quem chegar tem de trabalhar, independente da forma que gosta de jogar e treinar. Tenho de fazer o meu jeito. Tenho de respeitar e seguir em frente. 2018 vai ser difícil na Libertadores e Brasileiro, quem chegar vai dar conta do recado”, finalizou.

Em sua quinta passagem como técnico interino do Palmeiras, Valentim se considera pronto para trabalhar como treinador efetivo. Ele chegou a sair para dirigir o Red Bull no último Campeonato Paulista, mas voltou à comissão permanente do clube alviverde em junho, a pedido de Cuca.

O Palmeiras busca um técnico mais experiente para dirigir o time a partir de 2018. O interino, convidado para retomar a função de auxiliar a partir da próxima temporada, planeja se pronunciar publicamente sobre o próprio futuro apenas depois do Campeonato Brasileiro.