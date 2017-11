Valentim planeja se pronunciar sobre futuro apenas após Brasileiro

Com Alberto Valentim no comando desde a saída de Cuca, o Palmeiras busca um técnico mais experiente para dirigir o time a partir de 2018. O interino, convidado para retomar a função de auxiliar a partir da próxima temporada, planeja se pronunciar publicamente sobre o próprio futuro apenas depois do Campeonato Brasileiro.

O diretor de futebol Alexandre Mattos comunicou a Alberto Valentim a decisão do clube de não efetivá-lo no comando. Ainda assim, o interino deve dirigir o time alviverde nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro 2017, contra Botafogo e Atlético-PR.

Abel Braga, vinculado ao Fluminense até o final de 2018, está na mira do Palmeiras e não garantiu sua permanência no time do Rio de Janeiro após a recente vitória sobre a Ponte Preta. A equipe alviverde chegou a sondar Mano Menezes, que acabou renovando com o Cruzeiro.

Em sua quinta passagem como técnico interino do Palmeiras, Valentim se considera pronto para trabalhar como treinador efetivo. Ele chegou a sair para dirigir o Red Bull no último Campeonato Paulista, mas voltou à comissão permanente do clube alviverde em junho, a pedido de Cuca.

Em um início promissor, Valentim comandou o Palmeiras nos triunfos sobre Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio. O time chegou a depender das próprias forças para ser bicampeão brasileiro, mas tropeços contra Cruzeiro e Corinthians acabaram com o efêmero sonho de título.

A efetivação de Valentim chegou a ser defendida por alguns dos principais líderes do elenco, como o capitão Dudu, o que não foi suficiente para convencer a diretoria. As derrotas contra os frágeis Vitória e Avaí, ameaçados pelo rebaixamento, foram decisivas na avaliação.

Embora o próximo técnico ainda não esteja definido, o Palmeiras já trabalha para reforçar o elenco. O zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) estão contratados. O meia Lucas Lima (Santos) e mais um goleiro também podem chegar.