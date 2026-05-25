Mamelodi Sundowns conquista a Liga dos Campeões da África

O Mamelodi Sundowns, da África do Sul, conquistou a Liga dos Campeões da África ao empatar com o FAR Rabat por 1 a 1 neste domingo, na capital marroquina, uma semana depois de vencer o jogo de ida em casa por 1 a 0.

A equipe de Pretória, que foi surpreendentemente derrotada no ano passado pelo Pyramids, do Egito, conquista assim seu segundo título continental, dez anos após o primeiro (2016).

O goleiro Ronwen Williams, convocado pela seleção da África do Sul para a Copa do Mundo de 2026, foi o herói da partida no estádio Moulay Abdellah, palco da recente final da Copa Africana de Nações, ao defender um pênalti a poucos minutos do fim, quando o placar já estava empatado em 1 a 1.

Mohamed Hrimat deu esperança ao FAR Rabat ao abrir o placar aos 40 minutos cobrando pênalti, mas Teboho Mokoena deixou tudo igual logo em seguida, nos acréscimos.

O Mamelodi Sundowns foi adversário do Fluminense na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes disputada no ano passado, nos Estados Unidos. O empate em 0 a 0 na terceira rodada classificou o time carioca para as oitavas de final, enquanto os sul-africanos foram eliminados no Grupo F.

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*Por AFP