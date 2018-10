FPF premia craque e seleção do Paulista feminino de 2018

Na noite desta segunda-feira, o auditório do Museu do Futebol recebeu a premiação do Campeonato Paulista de futebol feminino de 2018. No evento, além das comemorações do campeão e do vice, Santos e Corinthians, respectivamente, a Federação Paulista de Futebol (FPF) também revelou a seleção e a craque da competição.

“Essa festa é para vocês entenderem o tamanho da competição que vocês entregaram para a gente. A gente está realmente feliz e vocês merecem esse momento, porque vocês entregaram uma grande competição. Cada vez mais juntos e juntas, a gente tem entendido o que o futebol feminino precisa para evoluir. Sem dúvida nenhuma a gente está crescendo. Há dois anos atrás a gente estava dando fazendo essa festa pela primeira na Federação. O ano passado a gente fez na Federação e hoje a gente está nesse auditório, muito maior, com a casa cheia. Isso mostra o quanto a gente tem potencial de crescimento”, destacou a Coordenadora de Futebol Feminino da FPF, Aline Pellegrino.

Depois de palavras e homenagens prestadas também pelo presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, foram anunciadas as onze melhores jogadores do campeonato, com seis atletas do Corinthians, três do Santos, uma do Taubaté e uma do Rio Preto, campeão de 2017.

Assim, a seleção do Campeonato Paulista de 2018 ficou: Yolanda; Paulinha, Pardal, Tayla e Yasmim; Grazi, Brena e Gabi Zanotti; Letícia, Adriana e Rosana.

Após 102 jogos e 372 gols marcados, a seleção do campeonato foi escolhida por jogadores e comissão técnica dos oito melhors times da competição.

O evento premiou também Letícia, artilheira com 18 gols marcados, e Arthur Elias, do Corinthians, como o melhor treinador da competição. Ele foi responsável por levar as Mosqueteiras à melhor campanha do torneio, perdendo apenas uma partida, justamente a de ida da final contra o Santos.

Por fim, o grande prêmio da noite. A craque da 20ª edição do Campeonato Paulista: a camisa 10 do Timão, Gabi Zanotti. Aos 32 anos, ela chegou ao Corinthians no começo deste ano, após passagem pelo futebol chinês.

Depois de duas finais perdidas, o Santos enfim voltou a faturar o título e recebeu o seu troféu durante o evento. As Sereias da Vila garantiram o tetracampeonato do Paulista depois de vencer as Mosqueteiras na final por 1 a 0 na Vila Belmiro e empatar em 2 a 2 no Parque São Jorge.

