Com Vila lotada, Santos vence o Corinthians no 1º jogo da final do Paulista Feminino

Com a Vila Belmiro lotada, o Santos venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite desta terça-feira, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino.

Empurradas por 13.867 torcedores, as Sereias da Vila chegaram à vitória com gol de cabeça de Chú, no primeiro minuto do segundo tempo.

Com a vantagem, o Peixe se postou na defesa e sofreu, mas conseguiu administrar o resultado para ter a vantagem do empate na decisão.

Santos e Corinthians voltarão a se enfrentar no sábado, às 11h (de Brasília), no Parque São Jorge. Atual campeão brasileiro, o Peixe busca o título paulista. O Timão está na final nacional contra o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

Santos 1 x 0 Corinthians

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 2 de outubro de 2018 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Leandra Aires Cossette e Veridiana Contiliani Bisco

Público: 13.867

Cartões amarelos: SANTOS: Sandrinha. CORINTHIANS: Gabi Zanotti e Yasmin.

GOL

Santos: Chú, 1 minuto do segundo tempo.

SANTOS: Michelle; Maurine, Carol Arruda, Camila e Juliete; Brena, Sandrinha (Erikinha) e Angelina (Patrícia Sochor); Chú, Alanna (Tayla) e Rosana (Ketlen).

Técnica: Emily Lima

CORINTHIANS: Lelê; Paulinha, Erika, Mimi (Pardal) e Yasmin; Grazi (Nenê), Gabi Zanotti e Cacau (Ana); Marcela, Millene e Adriana.

Técnico: Arthur Elias