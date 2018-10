Sereias seguram empate com Corinthians e Santos é campeão paulista

As Sereias da Vila são campeãs paulistas de 2018! Corinthians e Santos decidiram o Campeonato Paulista feminino neste sábado no Parque São Jorge e empataram por 2 a 2. Em jogo movimentado desde os primeiros segundos, não faltou emoção na decisão, já que o Santos veio de um resultado positivo na Vila Belmiro e jogava por um empate. Os gols da partida foram marcados por Marcelinha e Érika para o Corinthians e Brena e Ketlen para o Santos.

Com muito equilíbrio e em jogo aberto, os times não se esconderam e fizeram uma boa partida para a torcida que compareceu na sede do Corinthians. Apesar do segundo tempo inferior, foram 90 minutos de bom futebol, com boas criações e defesas.

O Jogo

O Timão não deixou o Santos ter nenhum minuto de vantagem no jogo no Parque São Jorge. Com 45 segundos, Marcela recebeu a bola na área, após subida pela direita na linha de fundo e com um ótimo giro de corpo, a camisa 9 mandou de direita para o fundo da rede na primeira jogada da partida.

O Corinthians embalado pelo gol de cara tentou sair mais para o ataque, só que sem conseguir ser efetivo. Tocando bem a bola, as Mosqueteira do Parque buscavam envolver as adversárias, mas o Santos não aceitou se fechar e também quis aparecer no ataque.

O Santos chegou perto do empate com 15 minutos, em ótima chance de Alana, que dentro da pequena área, recebeu uma bola enfiada pelo lado esquerdo e chutou quase a queima roupa para ótima defesa de Lelê. Na sequência, as visitantes chegaram ao empate com uma cobrança de falta de Brena, que contou com um desviu letal para a arqueira corinthiana.

Com o jogo igual, mas o Timão precisando do gol, teve que sair mais para o jogo, parando na defesa bem postada do Santos. Já nos minutos finais, o time ensaiou uma pressão e teve uma boa chance com uma bola alçada na área, sem sucesso por conta de uma dupla furada do ataque.

A segunda etapa começou quente, com o Santos ameaçando primeiro e poucos minutos depois, o Corinthians chegando ao gol. Em cobrança de escanteio, Érika subiu mais alto e colocou as donas da casa na frente de novo. Com o resultado levando o jogo para os pênaltis, o Timão não parou e mandou uma bola na trave em falta batida por Yasmin aos 12 minutos.

O Santos não deixou barato e também carimbou a trava de Lelê pouco depois com uma infiltração de Maria pela direita. Mas apesar do placar levar aos pênaltis, os dois times passaram a ter dificuldade para finalizar e o jogo ficou mais travado com o passar do tempo.

Já se aproximando dos cinco minutos finais, o Santos conseguiu uma ótima bola na área para Ketlen, que havia acabado de entrar, dominar e chutar sem deixar a bola cair para a rede do gol de Lelê. Precisando desesperadamente de um gol para se manter vivo, o Corinthians ainda chegou no ataque com perigo, mas parou em Michelle e viu o Santos levar o título com o empate.