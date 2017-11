Felipe Melo abre portas para Lucas Lima, mas avisa: “Será cobrado”

Lucas Lima ainda não chegou ao Palmeiras, mas já é assunto no clube. Nesta quinta-feira, Felipe Melo concedeu entrevista coletiva e abriu as portas do Verdão para a chegada do ex-santista, mas avisou que o meia será cobrado dentro do elenco para ter uma postura profissional.

“A partir do momento em que estiver dentro do Palmeiras, passa a ser palmeirense e vai ser abraçado por todos nós. É o mínimo que temos que fazer por ele. Passado é passado. Vamos cobrar, sim, postura de atleta profissional que ele é, pela qualidade dele. A gente espera que, se isso se concretizar, que ele venha a nos ajudar”, disse o camisa 30.

A provável chegada de Lucas Lima ao Palmeiras divide a opinião de torcedores. Em sua boa fase no Santos, o atleta se acostumou a provocar o Verdão por meio de sua conta oficial no Twitter, o que frequentemente irritava a torcida alviverde. Dudu e Gabriel Jesus chegaram a responder o meia em entrevistas, e o diretor de futebol Alexandre Mattos se referiu ao jogador como “babaca”.

Após reunião com o presidente Modesto Roma Júnior na tarde de terça-feira, o meia, que tem vínculo com o Santos tá o final do ano, foi dispensado dos dois últimos jogos do Peixe no Campeonato Brasileiro. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o ex-camisa 10 seguirá treinando com o elenco no CT Rei Pelé até o fim do torneio nacional.

Fora do alvinegro, Lucas Lima já tem um acordo verbal com Palmeiras e só não virá para o Palestra se uma proposta extremamente vantajosa surgir da Europa. Por conta da iminente saída do Santos, o meia estava sendo muito pressionado pela torcida e por diversos membros da diretoria, o que culminou em seu afastamento.

O Verdão acompanha a situação há alguns meses, e um fator que aproxima o camisa 10 do Palmeiras é o bom relacionamento entre Alexandre Mattos e Neymar da Silva Santos, pai do craque da Seleção e que agencia a carreira do santista