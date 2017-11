Cotado no Palmeiras, Lucas Lima é afastado e não joga mais no Santos

Cotado como reforço pelo Palmeiras, Lucas Lima não vestirá mais a camisa do Santos. Após reunião com o presidente Modesto Roma Júnior na tarde desta terça-feira, o meia foi dispensado dos dois últimos jogos do Peixe no Campeonato Brasileiro, contra Flamengo e Avaí, respectivamente.

Segundo a assessoria de imprensa do clube, o ex-camisa 10 seguirá treinando com o elenco no CT Rei Pelé até o fim do torneio nacional. O contrato do jogador termina no dia 31 de dezembro e não será renovado.

Fora do alvinegro, Lucas Lima já tem um acordo verbal com Palmeiras e só não irá para o rival se aparecer alguma boa proposta Europa. Por conta da iminente saída do Santos, o meia estava sendo muito pressionado pela torcida e por diversos membros da diretoria, culminando com o afastamento.

O alvinegro ofereceu R$ 45 milhões para renovar o vínculo do jogador até o fim de 2020. Os salários dele dobrariam para cerca de R$ 600 mil, com bônus por metas alcançadas e aumentos anuais. Porém, o ex-camisa 10 demorou para se posicionar e recusou a oferta oficialmente durante a reunião desta terça.

Lucas Lima fez 203 jogos no Santos, com 19 gols marcados e dois títulos conquistados (Paulistas de 2015 e 2016). A despedida oficial do jogador foi na derrota por 3 a 1 para o Bahia, na última quinta-feira, em Salvador.

Veja a nota divulgada pelo Santos:

O presidente do Santos Futebol Clube, Modesto Roma Júnior, o vice-presidente César Conforti e o superintendente de futebol Dagoberto Fernando dos Santos se reuniram com o meia Lucas Lima na tarde de terça-feira (21), no Centro de Treinamento Rei Pelé. Na reunião ficou decidido que o atleta não atuará nas partidas contra o Flamengo, no dia 26 de novembro, e Avaí, dia 3 de dezembro, as duas últimas do Alvinegro Praiano válidas pelo Campeonato Brasileiro 2017.

Lucas Lima seguirá treinando com os atletas do Santos FC sob o comando do técnico Elano Blumer nas próximas duas últimas semanas, no CT Rei Pelé.