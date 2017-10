Egídio vê decrescente rival e admite: “Podemos brigar não só pelo G4”

Após o empate com o Cruzeiro, na noite desta segunda-feira, os jogadores do Palmeiras mantiveram o discurso de que o foco da equipe é o G4 do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, porém, o lateral-esquerdo Egídio mudou o discurso alviverde. Apontando um desempenho descrente do rival Corinthians, o camisa 6 admitiu que o Verdão tem possibilidades de alcançar coisas muito mais importantes do que a classificação à Copa Libertadores.

“O campeonato agora ficou bom, pegando fogo. Em pontos corridos, não tem final, mas esses últimos jogos são todos finais, decisões. Estamos em crescente, e eles, com esse tanto de jogos sem vencer, em decrescente. Mantemos a humildade, pés no chão, para dar nosso melhor no clássico, disse o camisa 6, antes de falar sobre as possibilidades de título.

“Evitamos falar em título porque tivemos muitos altos e baixos no campeonato. Priorizamos Libertadores, Copa do Brasil, e não conseguimos conquistá-las. Ficou o Brasileiro, mas perdemos muitos pontos que não imaginávamos. Estamos na vice-liderança, diminuindo a distância para o líder ponto a ponto nas últimas rodadas. O que o campeonato proporcionar de melhor, vamos buscar. Temos sete rodadas, podemos buscar algo muito maior do que o G-4”, completou.

Nos últimos quatro jogos, todos sob o comando de Alberto Valentim, o Palmeiras conquistou dez pontos, enquanto o Corinthians somou apenas um. Se tivesse vencido a Raposa, o Verdão dependeria apenas de si para ficar com o título. Agora, precisa contar com tropeços do rival, e, por conta disso, Egídio sabe que o Derby deste domingo irá definir as ambições alviverdes no Campeonato Brasileiro.

“O jogo de domingo, na casa do Corinthians, vai dizer tudo. Temos que nos concentrar, encarar essa partida como grande final. Estamos mostrando uma evolução muito grande, contra o Cruzeiro, fomos bem e nossos números foram muito superiores. Enquanto tivermos oportunidade de atingir algo melhor do que G4, podemos buscar título, mas temos pés no chão e humildade de buscar jogo a jogo”, completou.

A sete rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 54 pontos ganhos, cinco a menos que o líder Corinthians. O volante Bruno Henrique, suspenso diante do Cruzeiro, fica à disposição do técnico interino Alberto Valentim para o duelo com o Corinthians. O zagueiro colombiano Yerry Mina, inativo desde agosto, também pode ser relacionado para o Derby em Itaquera.