Palmeiras empata com Cruzeiro e não depende mais de si por título

O Palmeiras não depende mais das próprias forças para conquistar o Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, diante de mais de 37 mil torcedores no Palestra Itália, o time alviverde contou com gols do centroavante Miguel Borja para empatar por 2 a 2 contra o Cruzeiro.

Com 54 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na segunda colocação do torneio nacional. O Corinthians, com 59, fica com uma gordura de cinco pontos na liderança. O Cruzeiro, já classificado à Copa do Brasil, contabiliza 48 pontos e figura na quinta posição.

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17 horas (de Brasília) deste domingo, o Palmeiras volta a campo para disputar o Derby contra o Corinthians, na arena de Itaquera. Na mesma data e horário, o Cruzeiro enfrentar o Atlético-PR, no Mineirão.

O Jogo – O Cruzeiro conseguiu inaugurar logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Diogo Barbosa desceu pela esquerda e, após furada de Mayke na tentativa de cortar, cruzou para a área. O zagueiro Juninho se antecipou e acabou chutando contra o próprio gol.

O Palmeiras passou a mandar na partida e encurralou o Cruzeiro em seu campo de defesa. Aos 34 minutos, Egídio recebeu de Moisés pela esquerda e cruzou. Dudu desviou na primeira trave e o goleiro Fábio espalmou. No rebote, Borja completou para as redes e incendiou a torcida alviverde.

O time da casa ainda perdeu duas chances na etapa inicial, a primeira com Keno, que ganhou de Murilo e, na cara de Fábio, bateu para fora. Na segunda, após desarme de Borja, Dudu sobrou livre diante da meta cruzeirense, mas tentou tocar. O colombiano chegou a marcar de cabeça, mas o árbitro Héber Roberto Lopes viu falta sobre Manoel.

O Cruzeiro voltou a levar perigo logo no começo da etapa complementar, quando Arrascaeta escapou livre pelo lado esquerdo da área e bateu para grande defesa de Fernando Prass. O Palmeiras não demorou a responder com chute de Dudu após passe de Moisés, espalmado por Fábio.

Obstinado na busca pela virada, o Palmeiras partiu para cima, mas acabou vazado aos 18 minutos do segundo tempo. Após novo vacilo de Juninho, Arrascaeta lançou para Robinho. O ex-palmeirense, colocado no lugar de Rafael Marques, tocou na saída de Prass. Pouco depois, ao tentar encobrir o goleiro, o uruguaio perdeu boa chance.

Com Roger Guedes no lugar de Jean, o Palmeiras avançou ainda mais o time e quase empatou em cabeçada de Dracena, defendida por Fábio. Aos 40 minutos do segundo tempo, Dudu cruzou da direita e Borja, com estilo, empatou o jogo para a equipe alviverde. O time da casa não conseguiu a virada nos instantes finais, mas ouviu aplausos ao final.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 2 CRUZEIRO

Data: 30 de outubro de 2017, segunda-feira

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Héber Roberto Lopes

Assistentes: Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes

Público: 37.961 pagantes

Renda: R$ 2832058,34

Cartões amarelos: Lucas Romero e Robinho (CRU)

Gol:

PALMEIRAS: Borja, aos 34 minutos do 1º Tempo e aos 40 minutos do 2º Tempo

CRUZEIRO: Juninho (contra), aos 5 minutos do 1º Tempo, e Robinho, aos 18 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Jean (Roger Guedes), Tchê Tchê e Moisés; Keno (Deyverson), Dudu e Borja

Técnico: Alberto Valentim

CRUZEIRO: Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo (Digão) e Diogo Barbosa; Henrique e Lucas Romero; Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta (Lucas Silva); Rafael Marques (Robinho)

Técnico: Mano Menezes