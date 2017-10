Após empate, palmeirenses repetem discurso: “Foco é o G4”

O Palmeiras perdeu a oportunidade de depender apenas de si para ser campeão brasileiro em 2018. No entanto, os jogadores alviverdes não enxergam desta maneira. Após o empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, Dudu, Tchê Tchê e Egídio reforçaram o discurso de que o Alviverde está focado em conquistar uma vaga no G4 do torneio nacional.

“Campeonato difícil. A gente sabe das dificuldades que vamos encontrar. Estamos em um momento bom, mas nosso foco é o G4. Vamos lutar até o final”, afirmou o capitão Dudu.

“Foi criada muita expectativa de fora para dentro. Sempre deixamos claro que o nosso objetivo era o G4. Mas ainda tem campeonato, se conseguirmos uma vitória lá, voltamos para a disputa. Infelizmente não foi o resultado que queríamos”, corroborou Tchê Tchê.

Com 54 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na segunda colocação do torneio nacional. O Corinthians, com 59, fica com uma gordura de cinco pontos na liderança. O Cruzeiro, já classificado à Copa do Brasil, contabiliza 48 pontos e figura na quinta posição.

“Não vamos dizer decepção, estava seis pontos, poderíamos ter baixado para três. Os dois gols que levamos foram despretensiosos. A gente sabia que ia ser difícil, jogo de time grande. Saímos duas vezes atrás do placar, conseguimos empatar, mais um pouco conseguiríamos a virada. Dá para buscar ainda, mas o nosso foco principal é o G4. Temos o confronto direto, vamos ver no que dá”, disse Egídio.

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17 horas (de Brasília) deste domingo, o Palmeiras volta a campo para disputar o Derby contra o Corinthians, na arena de Itaquera. Na mesma data e horário, o Cruzeiro enfrentar o Atlético-PR, no Mineirão.